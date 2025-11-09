El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancias en una imagen de archivo. El Norte

Herido un septuagenario en Ávila al salirse de la vía y volcar su turismo

El conductor se encontraba consciente pero con una brecha en la cabeza

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

Un varón, de unos 70 años, resultó herido hoy como consecuencia de la salida de vía y posterior vuelco de su turismo en la carretera CL-501, a la altura del kilómetro 13, en Sotillo de la Adrada, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 13.13 horas, donde se informaba de la existencia del conductor herido, quien está consciente, con una brecha en la cabeza y fuera del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar.

Herido un septuagenario en Ávila al salirse de la vía y volcar su turismo