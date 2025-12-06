Herido por una cornada en el Toro de San Nicolás de Madrigal

Madrigal de las Altas Torres es una de las localidades de la región que, en estos días, festeja a San Nicolás con eventos taurinos. En ... la tarde de este sábado, 6 de diciembre, se ha dado suelta al Toro de San Nicolás con la lidia de dos toros propiedad de Equinotauro.

Con media hora de retraso, según se pudo saber, por no llegar a tiempo el anestesista, comenzó el festejo con un precioso jabonero de la ganadería de Víctor y Marín, con guarismo 1, y de nombre Veterano.

El astado dio mucho juego y el susto de la tarde, pues propinó una cornada a un varón de mediana edad cuando ya se encontraba detrás de la talanquera. En concreto, el herido presentaba una cornada limpia de seis centímetros en la cara posterior del muslo de la pierna derecha, siendo atendido por el personal sanitario.

Después se dio suelta a otro toro negro, de la ganadería de Oliveira y propiedad también de Equinotauro, de nombre Jabato y guarismo 2, con buen juego también para disfrute de las miles de personas que se acercaron a Madrigal de las Altas Torres aprovechando la festividad de la Constitución.

El domingo, 7 de diciembre, el pulso taurino se vivirá en la localidad vallisoletana de Pollos, donde también se festeja a San Nicolás como patrón. En este caso, también se soltarán dos toros a partir de las 16:15 horas.