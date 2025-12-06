El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento en el que el varón es alcanzado por el animal.

Momento en el que el varón es alcanzado por el animal. El Norte

Ávila

Herido por una cornada en el Toro de San Nicolás de Madrigal

El hombre recibió una cogida limpia de seis centímetros en la cara posterior del muslo de la pierna derecha

Miguel Ángel Rochas

Miguel Ángel Rochas

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:18

Madrigal de las Altas Torres es una de las localidades de la región que, en estos días, festeja a San Nicolás con eventos taurinos. En ... la tarde de este sábado, 6 de diciembre, se ha dado suelta al Toro de San Nicolás con la lidia de dos toros propiedad de Equinotauro.

