Francisco Vázquez: «No se obliga a nadie a estar en el Partido Popular» Francisco Vázquez, secretario general del PP de Castilla y León y director de la campaña electoral. / Antonio de Torre El secretario del Partido Popular de Castilla y León asegura que son frecuentes «ciertas discrepancias» a la hora de confeccionar las listas EL NORTE Ávila Martes, 29 enero 2019, 19:00

El secretario del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, advirtió este martes de que «no se obliga a nadie» a militar en las filas del PP, en alusión a las disensiones en el seno del Partido en Ávila. «Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre ese asunto. El propio presidente de la Diputación estaba en un período de reflexión, como el denominó en su momento», señaló. «En el Partido Popular cabemos todos. El que no quiera estar no esta y tendrá que tomar sus propias decisiones. Por parte del Partido Popular de Ávila, me remito a las palabras del presidente provincial. No se obliga a nadie a estar», reiteró.

En este contexto, Francisco Vázquez reconoció que durante los periodos preelectorales son frecuentes «ciertas discrepancias» a la hora de la confeccionar de las listas, pero recalcó que «es lógico que se resuelvan dentro de lo que es el normal desenvolvimiento de unas elecciones».

En cualquier caso, el secretario del PPCyL aseguró que el Partido Popular de Ávila va a seguir teniendo «un buen resultado a todos los niveles» y concluyó: «Se va a corroborar la confianza que los abulenses tienen con el Partido Popular de Ávila, independientemente de quién conforme las listas, que creo que van a ser las personas adecuadas».

Vázquez Requero, acompañado por el presidente provincial del PP de Zamora, José María Barrios, y la candidata a la Alcaldía de la capital zamorana, Mayte Martín, hizo estas declaraciones antes de presidir la reunión del Comité de Campaña del Partido Popular de Zamora.