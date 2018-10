Más de 300 mil familias en Castilla y León son atendidas por Cáritas Diocesana P. V. En España hay ocho millones y medio de personas en situación de exclusión social y desde el último mes «se observa un aumento de llegada de refugiados, sobre todo de Venezuela» PAULA VELASCO Lunes, 22 octubre 2018, 14:59

Cerca de doscientas ochenta personas, entre técnicos y voluntarios, participan en Ávila durante dos días en las XVIII Jornadas Regionales de Reflexión de Cáritas Autonómica de Castilla y León, en las que el contenido girará en torno al lema «Gaudete et Exsultate. Retos para Cáritas».

En este momento más de trescientas mil familias en la comunidad castellanoleonesa son atendidas por esta organización, que asegura que la tendencia es que existe «un repunte económico acompañado de una creciente desigualdad», algo que puede provocar el aumento del «número de personas objeto de atención social». Según el delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Martín, «el último dato que nos llega de nuestro Observatorio de la Realidad es que ocho millones y medio de personas están en situación de exclusión social en España».

Por otra parte, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Ávila, Fernando Carrasco, ha asegurado que, en el último mes mayormente, se ha observado «con extrañeza» la llegada de «muchos refugiados, sobre todo de Venezuela». Personas que llegan «con lo puesto», algo que sorprende «porque las autoridades han abierto un poco las fronteras, pero sin documentación ni nada. Entran por Andalucía, suben, llegan aquí, unos se quedan, otros se marchan… Es un cierto desorden, ya que han salido 'huyendo de'», ha señalado.

Y es que cada vez más personas necesitan de atención, no solo económica, sino también social. «Para mí hay un reto fundamental que tiene Cáritas y es cómo decir a los pobres que Dios los ama», asegura el delegado nacional de Cáritas, algo que se hace «desde al acompañamiento al pobre, el servicio, su atención y la defensa de los derechos humanos». Un reto que, asegura, tiene que asumir toda la comunidad cristiana.

«Cáritas no es capaz de responder a todas las demandas sociales, y no es nuestra vocación; si tuviéramos la pretensión de dar respuesta a todas las necesidades sociales estaríamos pelando por entrar en la Moncloa», ha señalado el ex delegado nacional de Cáritas, Vicente Altaba, que también ha querido estar presente en estas jornadas. «Hay responsabilidades que no son nuestras, sino del Estado. Nuestra tarea no es suplantar las obligaciones público-políticas de los gobernantes, pero sí queremos ser un signo dentro del mundo, para que sepan que nadie puede quedar excluido».

El sporte a los pobres como

Quintín García es responsable del programa Infancia, juventud y familia, en Ávila. Hace tres años decidió dar un giro a su vida y dejar su empleo en la industria y los sindicatos para dedicarse a las familias con necesidades. «Siempre he estado vinculado a Cáritas; primero como participante, de esos que estaban en el barrio, de adolescente», cuenta. Después se apuntó al voluntariado, donde asegura que se enriqueció y formó en materia de Educación y Tiempo Libre. Y fue tras un «paréntesis de trabajo en la industria cuando Cáritas me llamó para ofrecerme llevar dos programas que no pude desaprovechar. Me desvinculé del mundo industrial y sindical y aposté por Cáritas firmemente», cuenta.

El primero de los programas que lleva en la actualidad es de Empleo. En él, coordina un taller de madera, en el que se «trabaja mucho la incorporación al mundo de trabajo: habilidades, rutina, trabajo en equipo. Usamos la madera como medio, como herramienta para adquirir esas habilidades y así luego pasar a cursos de formación», explica. La segunda parte, que ocupa sus tardes, es «la acción más directa con las familias, los niños, el voluntariado, que por cierto es muy estable y abarca edades desde los 16 años hasta los 25, incluso maestros jubilados que nos ayudan».

Y es que Quintin asegura que, al final de todo, «cuando decides dar un cambio personal en tu vida, lo haces por lo que más te llena. Es algo que me mueve, ese compromiso muy ligado con el lema actual de la organización, «Tu compromiso mejora el mundo». Esto te lleva a comprometerte con muchas familias que necesitan de ayuda».

Pero su día a día va más allá, trabajando con jóvenes y familias, «trabajamos el apoyo escolar, trabajo en valores, en actividades de ocio. Acompañamos en tres bloques. El primero es la infancia, con sus realidades, trabajando con ellos hábitos de vida saludables, de higiene y participación. En la adolescencia tratamos con sus realidades, prevención de consumo de alcohol, drogas, adiciones a las redes sociales, al móvil, al juego on line, relaciones afectivo sexuales. Y también tenemos en tercer lugar espacios intergeneracionales, entre padres e hijos, ya con actividades comunes».

Si algo destaca García es que Cáritas no se dirige solo a un cierto tipo de familias. Haciendo referencia al Papa Francisco, «no solo es pobre el que no tiene dinero, sino el que no tiene amigos, el que está solo, en la cárcel, con depresión, el que no puede estudiar… El abanico es muy amplio. Tenemos jóvenes y realidades muy variadas en el barrio e instituto, aunque es cierto que damos énfasis al que más lo necesita, como quien no se puede costear un apoyo escolar o ciertas actividades como campamentos», explica.