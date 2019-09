El exdirector del Hospital de Ávila reconoce haber manipulado las listas de espera Pedro José Pascual. / A. M. Pedro José Pascual pide disculpas por lo que califica como «terrorismo sanitario» EL NORTE Valladolid Jueves, 5 septiembre 2019, 16:14

El procurador de Por Ávila y ex director del Complejo Asistencial Abulense, Pedro José Pascual, ha reconocido que ha «manejado y manipulado» listas de espera, algo por lo que se siente «culpable» y que se hace «en todos los sitios». Así, ha pedido acabar con ello porque considera que es «terrorismo sanitario», infor,a Europa Press.

Pascual, que estuvo al frente de la Dirección del Complejo Asistencial de Ávila, se ha expresado así y ha pedido «disculpas» durante su intervención en la Comisión de Sanidad de las cortes en la que la consejera del ramo, Verónica Casado, ha presentado las líneas de futuro de su departamento.

En este contexto, ha asegurado que no se puede «engañar a la gente» y ha afirmado que él ha visto que había una «bolsa» de pacientes ahí y se decía que ya se «sacaría». A este respecto, ha asegurado que no es posible que hubiera un 62% de listas de espera para un TAC en Ávila.

«No me callo y no tengo pelos en la lengua», ha afirmado el procurador, quien ha asegurado que vería bien una especialidad médica en torno a la gestión porque son puestos que no se valoran y que están «partidizados» más que «politizados