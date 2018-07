Las emociones y la arqueología, protagonistas este fin de semana en la Sierra de Ávila Presentación de la tuit quedada arqueológica. / P.Velasco El proyecto arqueológico Terra Levis impulsa dos jornadas completas de actividades en esta zona «en riesgo de desaparición y despoblación» PAULA VELASCO Martes, 17 julio 2018, 15:44

La unión de las emociones con la arqueología será el eje central de las jornadas que el proyecto arqueológico Terra Levis, junto con la Asociación Cultural Abulaga y una serie de emprendedores abulenses, llevará a cabo este fin de semana en la provincia de Ávila.

Con esta actividad se pretende «poner en valor las bondades de la provincia de Ávila, además de uno de los espacios y paisajes culturales más importantes de esta como es la Sierra de Ávila», explica Juan Pablo López, responsable del proyecto Terra Levis. Dos días de actividades en «un paisaje cultural realmente único y excepcional», donde se puede rastrear el paso del hombre desde la Prehistoria más antigua hasta nuestros días.

En este territorio se encuentran «numerosas cicatrices que van salpicando el terreno y nos permiten hablar y entender a esas gentes que vivieron y viven en la zona. Hablamos de la historia del hombre marcada en la tierra, que nos permite emocionarnos y trasladarnos en el tiempo, apreciar un paisaje único muy cerca de Ávila», afirma López. Y es que la arqueología, en este caso, se convierte en «un recurso muy importante par un lugar que está en serio riesgo de desaparición y de despoblación», asegura.

Esta iniciativa nace con vocación de continuidad y se suma a variadas iniciativas que propone Terra Levis a lo largo del año. «Queremos fijar varias actividades en el calendario y en el tiempo para que haya una infraestructura de estas en la Sierra de Ávila, que den aliento a este recuso productivo para la provincia como es el patrimonio arqueológico».

Con esta Tuitquedada también se pretende conseguir un impacto en redes sociales, que propicie dar a conocer la provincia de Ávila y su riqueza. «Queremos posicionar Ávila en el mapa de las redes y darle cabida en Twitter principalmente, porque es una manera de vivir desde la distancia y disfrutar del gran patrimonio de la Sierra de Ávila, que es un punto de la provincia bastante desconocido, y podemos lograrlo» con el hashtag #Tuitquedadaarqueológica, ha asegurado Sonsoles Prieto, una de las empresarias abulenses impulsoras.

Para apuntarse no hace falta acudir a todas las actividades. A través del correo de Terra Levis, en su página web, se puede elaborar la reserva, especificando la actividad a la que se quiere asistir. «Es un tema muy familiar, que no está ideado solo para algunos grupos de edad, sino para disfrutar en conjunto y descubrir la sierra; las expediciones no son cansadas, el horario es sumamente flexible, y con actividades y talleres que te permitirán construir un arco o sacar una lasca, excavar y encontrar tesoros», explica Prieto.

Hoja de ruta

La Tuitquedada comienza el día 21, sábado, y tiene como punto de partida el municipio de Solana del Río Almar, donde «asistiremos a la jornada de la gorra, para conocer la elaboración de las gorras típicas» de la zona. A ello le seguirá una visita al museo etnográfico y después una comida labriega, organizada por las gentes del pueblo de Cillán.

«Por la tarde visitaremos uno de los espacios arqueológicos más sugestivos de la provincia de Ávila, representante de la Edad Oscura, como es Las Henrenes, para luego visitar La Mesa de Miranda, de la Edad de Hierro, donde realizaremos una visita guiada y terminaremos esta primera jornada con unos cuentos al ocaso en el árbol centenario de la necrópolis de La Osera». Los hornazos, la cerveza artesana de tierra abulense y una pequeña acampada para pasar la noche, pondrán el punto final a la primera jornada arqueológica.

La jornada siguiente comenzará en San Juan del Olmo con una expedición arqueológica desde la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, «que nos permitirá ser arqueólogos por un día, conocer el trabajo que hacemos y terminar con una excavación simulada en el pueblo y una barbacoa».