Dos heridos tras colisionar sus vehículos en Ávila El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 80 en la CL-501, en el cruce hacia Candeleda

Una ambulancia en una imagen de archivo.

El Norte Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:25

Dos personas resultaron heridas esta mañana en la colisión entre dos turismos en la CL-501, a la altura del kilómetro 80, en el cruce hacia Candeleda, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 tuvo conocimiento del accidente a las 13.37 horas, donde se solicitaba asistencia para dos personas heridas, ambas conscientes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Candeleda, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria.