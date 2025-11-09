Dos heridos tras colisionar sus vehículos en Ávila
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 80 en la CL-501, en el cruce hacia Candeleda
El Norte
Valladolid
Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:25
Dos personas resultaron heridas esta mañana en la colisión entre dos turismos en la CL-501, a la altura del kilómetro 80, en el cruce hacia Candeleda, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.
La Sala del 1-1-2 tuvo conocimiento del accidente a las 13.37 horas, donde se solicitaba asistencia para dos personas heridas, ambas conscientes.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Candeleda, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria.