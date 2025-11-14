El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia del 112 en Castilla y León. El Norte

Dos heridos en sendos vuelcos en apenas veinte minutos en Ávila

Uno de ellos se produjo en la N-110 en Muñana y el otro, en la N-502 en La Hija de Dios

E. N.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:09

La provincia de Ávila registró este viernes por la mañana dos accidentes viales con vuelco en solo veinte minutos que se saldaron con dos personas heridas. Uno de los siniestros ocurrió a las 8:23 horas en la N-110, en Muñana, donde fue atendido un joven de 30 años. Apenas 20 minutos después Sacyl informó al 112 de que una ambulancia se había encontrado un accidente, también con vuelco, en la N-502, en La Hija de Dios.

Así, el 112 recibió el aviso del vuelco de un turismo en el punto kilométrico 285 de la N-110, en Muñana. Un hombre de 30 años resultó mareado. Por este motivo, se movilizó a Tráfico de Ávila, a Sacyl y también a los bomberos, ya que salía humo del vehículo.

Poco después, a las 8:42 horas, Sacyl informó de que una ambulancia de soporte vital básico se encontró con el vuelco de un turismo en el kilómetro 28 de la N-502, en La Hija de Dios, donde atendieron al conductor, un hombre de 35 años, que posteriormente fue trasladado al hospital. De este incidente se dio aviso también a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila.

