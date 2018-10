Detenidos en Ávila por estafar más de 100.000 euros a treinta agricultores Dos detenidos por estafar más de 100.000 euros a agricultores abulenses / Guardia Civil de Ávila Los dos presuntos autores del delito pertenecían a una empresa que manipulaba cabezas de riego para simular averías que luego reparaban PAULA VELASCO Ávila Miércoles, 17 octubre 2018, 13:30

La Guardia Civil de Ávila ha detenido a dos personas como presuntos autores de delitos de robo, daño y estafa. Ambos, responsable y empleado de una empresa de mantenimiento y reparación de bombas de riego, manipulaban cabezas de riego para simular averías que posteriormente reparaban «como empresa especializada en la materia».

Según ha informado la benemérita, diversas explotaciones agrarias sufrieron robos tanto de cabezales de bombas de regar como de aspersores, así como un número muy elevado de averías en los sistemas de riego. Esto sucedió en el mes de mayo, principalmente en la zona de La Moraña y el Valle Amblés abulenses, lo que llevó a los agentes a sospechar e investigar, ya que las abundantes lluvias de la primavera no habían hecho necesario el uso de los equipos de riego de forma tan frecuente como para que estos se averiasen tan a menudo.

Tras investigaciones, y más de cincuenta entrevistas a agricultores de la zona, dedujeron que las averías eran «sospechosas». En algunos casos incluso «se había detectado la existencia de puntas clavadas en las mangueras eléctricas, que comunican el cuadro eléctrico con la bomba», lo que daba lugar a avería.

Las supuestas reparaciones de las bombas se efectuaban «siempre en horas intempestivas, de noche y madrugada», por lo que los agricultores desconocían el trabajo que se había realizado. El cobro de las reparaciones oscilaba entre los cuatro y siete mil euros, aunque en alguna ocasión llegaron a alcanzar los once mil.

Con esta operación, denominada 'Fragarias', la Guardia Civil calcula que puede haber una treintena de agricultores afectados en la provincia abulense, y no descartan que pueda haber más perjudicados en las provincias limítrofes, ya que al haber sido un año muy lluvioso, aseguran, muchos equipos de riego no han sido utilizados. La suma de los beneficios económicos de esta empresa por los delitos investigados podría ascender a más de cien mil euros, y los agentes no descartan nuevas detenciones.