El Comité de empresa de Nissan pide «garantías» que avalen la realidad del plan industrial Asamblea de trabajadores de Nissan en una imagen de archivo. / M. F. Aseguran que no se fían de la empresa porque no es la primera vez que incumple, por lo que también piden a la Junta que exija la clarificación de la situación PAULA VELASCO Ávila Miércoles, 22 mayo 2019, 17:39

El comité de empresa de Nissan ha asegurado hoy en rueda de prensa que tienen duda en relación al cumplimiento del acuerdo sobre el plan industrial al que llegó con la empresa en 2017, basado en tres pilares «fundamentales»: pasar a ser una empresa de fabricación de recambios referente a nivel europeo, la construcción de una planta de estampación, y también una nave en el polígono de Vicolozano, «fundamental» para el proyecto.

Pero la incertidumbre ha surgido hace unas semanas cuando una filtración ha puesto en duda la construcción de esta nave. Felipe González, presidente del comité, por esta razón pide a la empresa una vez más «que facilite la documentación o garantías que puedan respaldar lo que se nos ha dicho verbalmente».

Ayer el comité se reunía con el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, y el director de planta en Ávila, Javier Novo. En esta reunión «pesábamos que se nos iba a aportar documentación» para avalar que el plan industrial seguía adelante, ha explicado Ruben Zazo, expresidente del comité y secretario de Comisiones Obreras en Nissan, y no fue así.

Y es que desde el comité no se «fian» de la empresa, ya que «ha incumplido en otras ocasiones», hasta «tres veces en cuatro años». La única garantía que «nos serviría a Comisiones Obreras y al comité», ha dicho Zazo, «sería un cronograma y que, si no se cumple, se compense a los trabajadores de alguna manera. Solo hay esta forma de controlar. No buscamos dinero, sino cumplimiento».

Rubén Zazo también ha querido señalar que ayer se preguntó a la Junta por algún «tipo de mecanismo sancionador» en el caso de incumplimiento del plan industrial por parte de la empresa, ya que ha ocurrido en más ocasiones y es algo que ya han solicitado más veces. «Nos parece grave que esa pregunta se quedara ayer sin respuesta, esta gente no puede venir y hacer lo que quiera con el dinero de los trabajadores y ciudadanos, y después irse de rositas» .

Por esta razón Zazo ha asegurado que «difícilmente con documentos nos van a convencer de nada». Además se añade el hecho de que los rumores sobre la posible construcción o no de la nave de Vicolozano surgen de «una filtración de jefes de de departamentos inmersos en el proyecto, por lo que las fuentes son bastante fiables por desgracia».

El comité también quiere exigir a la Junta que a su vez exija a Nissan «la clarificación de esta situación» , aunque en la reunión mantenida ayer la administración regional continúa con su compromiso.

El comité ha aprobado dos días de huelga que se producirán si no «nos ponen muy clarito» alguna prueba para que «nos creamos por parte de la dirección de Nissan que se va a cumplir. Si no cumplen con el convenio colectivo se enfrentarán a los trabajadores. No estamos dispuestos a que se vuelvan a reír de toda una plantilla y una ciudad como han hecho hasta ahora».