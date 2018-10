Aumentan las agresiones a profesores en los centros escolares Aunque los datos no se harán públicos hasta noviembre, desde el sindicato ANPE aseguran que es necesario dar respuesta y pedir ayuda a la administración PAULA VELASCO Jueves, 4 octubre 2018, 14:21

Las agresiones en los centros escolares a los profesores está en aumento, según el Defensor del Profesor del sindicato ANPE, Jesús Niño, «tanto el número de agresiones, insultos y amenazas de padres a profesores, como de alumnos a profesores», algo a lo que el sindicato «tiene que dar respuesta», pero también pidiendo ayuda a la Administración.

Según ha explicado Niño, en Castilla y León los profesores «somos autoridad pública y situaciones que antes se consideraban una falta ahora son delito si lo determina el juez», pero eso no evita que se sigan produciendo este tipo de situaciones en los centros escolares.

«Nos parece muy significativo que haya padres que sean capaces de dar un cabezazo a un profesor y patearle en el pasillo delante de su hijo», ha relatado. Y es que el problema no viene solo de los alumnos. «Hay etapas, como primero o segundo de la ESO, más complicadas por la edad. Pero si hablamos de padre es igual el curso: los hay con hijos en la etapa de Infantil, que han cometido infracciones». Por lo tanto «en ocasiones no es cuestión de la edad de los hijos, sino de la percepción de los padres de que el profesor ha hecho algo con lo que no están de acuerdo. Y algunos de ellos toman la iniciativa y en vez de pedir una hora para tutoría, se toman la justicia por su cuenta».

Aunque hasta noviembre no se harán públicos a nivel nacional los datos sobre las agresiones, desde el sindicato aseguran que la tendencia es que vayan en aumento. Por esta razón solicitan «que haya recursos, formación al profesorado y que se cumplan los protocolos existentes. Niño ha señalado la importancia de ofrecer «asesoría jurídica a nivel legal y apoyo psicológico a nivel emocional. Hay muchas bajas por esta razón y eso repercute en lo económico y en la calidad educativa de los niños».

Convención Regional de ANPE

El sindicato ha celebrado hoy en Ávila su Convención Regional con el fin de situar los ejes de trabajo para el curso que viene, en el que esperan «sea el fin de los recortes en la enseñanza pública y podamos empezar a negociar ya unas condiciones de trabajo mejores para todo el profesorado de Castilla y León», ha asegurado Pilar Gredilla, presidente de ANPE en la comunidad.

Igualmente «vamos a transmitir a la administración educativa una serie de reclamaciones primordiales para nosotros; la mas importante es pedir a las administraciones que inviertan en educación. Necesita una financiación», ha asegurado, al igual que la equiparación salarial entre comunidades.

En cuanto a la reforma de la Relación de Puestos de Trabajo anunciada por la Junta, Gredilla ha asegurado que esta no afecta a personal docente. «Nosotros cada año negociamos con la consejería de Educación y a nivel provincial qué puestos de trabajo, qué aulas se pueden modificar ese año, sobre todo por número de alumnos». En este sentido ha destacado lo «doloroso» de que este número disminuya, sobre todo en las zonas rurales, «porque eso empuja a no poder mantener las aulas» y eso quita «la vida a un pueblo».