Más de 200 aspirantes a pediatría en Castilla y León se han examinado en Ávila Una madre con su niño en la consulta de pediatría en un centro de salud. / Henar Sastre La convocatoria cubrirá cuarenta plazas, que se sumarán a las más de sesenta convocadas para el próximo año por la Junta PAULA VELASCO Ávila Lunes, 12 noviembre 2018, 11:03

Castilla y León celebró este domingo la prueba de la especialidad de pediatría convocadas por la Junta para este 2018. Se presentó un total de 222 aspirantes para optar a la plaza, de las cuales 34 son libres y cuatro están destinadas para discapacitados.

A la prueba, realizada en la Escuela de Policía de Ávila, acudieron todos los que optan a este puesto en los diferentes puntos de la comunidad. La última vez que se convocó el examen fue en el año 2016, con treinta y cuatro plazas, que se suman a estas cuatro decenas, las cuales «a todas luces son plazas insuficientes, y prueba de ello son las más de sesenta plazas anunciadas por la Junta para la convocatoria del próximo año», ha explicado Fernanzo Ozalla, cirujano y miembro del sector Sanidad del sindicato CSIF.

Según el CSIF, las zonas periféricas de la región son las más difíciles de cubrir, por lo que son las que más lo demandan. «Donde más hacen falta es en los sitios de difícil cobertura, que son los hospitales periféricos y las zonas de atención primaria».

Lugares más demandados

Respecto a los primeros, lugares como El Bierzo (León), Soria, Miranda de Ebro o Aranda de Duero (Burgos), y Puebla de Sanabria (Zamora), «que son hospitales pequeños, es donde más problemas suele haber desde el punto de vista hospitalario», asegura Ozalla. «La gente joven no suele acudir a las ciudades pequeñas, sin embargo los hospitales universitarios no suelen tener problema para encontrar personal».

Castilla y León es la comunidad más grande de España y «una de las más extensas de Europa con una gran dispersión en la población». Estos lugares periféricos, al igual que la periferia de las ciudades, no suelen ser tan apetecibles como destino como las capitales de provincia. Además, «las prestaciones que ofrece la administración no son todo lo deseables que quisiéramos. En las zonas próximas a las ciudades no suele haber problemas de cobertura de plazas, pero sí en las más alejadas», como ocurre con poblaciones como Sotillo de la Adrada, o Candeleda, en Ávila.

Desde el punto de vista sindical, el objetivo de estas convocatorias «es que se consoliden los altos índices de interinidad y contratos temporales que hay en la administración sanitaria», no solo en pediatría sino en todas las especialidades.