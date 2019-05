La Asociación Campus Nacional de Música Villa de El Tiemblo demanda a su Ayuntamiento El Tiemblo. / Ayuntamiento de El Tiemblo Aseguran que además de «atribuirse el proyecto y la gestión» del campamento, han utilizado «indebidamente» la denominación protegida por la marca registrada» PAULA VELASCO Ávila Miércoles, 29 mayo 2019, 17:21

La Asociación Campus Nacional de Música Villa de El Tiemblo ha demandado judicialmente al ayuntamiento de esta localidad por el uso ilícito de una marca registrada como es el nombre de este campus.

Según ha informado a este medio Juan Antonio Morales, presidente de la Asociación, tras siete años ocupándose ellos de la celebración de este campamento en la localidad abulense, este año han decidido el «cese temporal de su actividad» debido a que no cuentan con el apoyo institucional suficiente. Según Morales, «no se dan las condiciones mínimas para la organización de un evento de tal envergadura sin el apoyo necesario del Ayuntamiento», que además «ha incumplido partes del contrato que teníamos, como puede verse en nuestra web (http://www.campusdemusicaeltiemblo.com/comunicadoaclaracionescampus.pdf)», asegura.

Aunque Morales señala que nunca «hemos necesitado apoyo económico» ni lo «hemos solicitado», en el municipio no se dan las condiciones necesarias para una actividad que reúne a cerca de setecientos alumnos y cien profesores y monitores cada año, siendo «el más numeroso de toda España y el que más prestigio tenía».

Según la Asociación, tras anunciar la suspensión del Campus, el consistorio ha decidido «atribuirse el proyecto y su gestión suplantando y usando indebidamente la denominación protegida por la marca registrada», ya que ha convocado y publicitado un evento «que presupone la continuidad de El Campus de Música anunciando su XVII edición».

Este anuncio, según la Asociación, contiene «similitudes apreciables que pueden confundir al público y que no diferencian notoriamente esta actividad de la anterior, utilizando signos, nombres, colores y ofreciendo productos y servicios iguales o similares que se encuentran protegidos bajo el título de la marca registrada Campus Nacional de Música y Danza Villa de El Tiemblo».

Entre los motivos que han llevado a tomar la decisión de suspender el campus este año 2019 están el requerimiento «de cesión de instalaciones y unas condiciones mínimas en infraestructuras», un punto del contrato que «el Ayuntamiento ha incumplido y que está denunciado en tiempo, tres meses antes de realizar la actividad, y en forma, mediante registro de entrada», asegura Morales. Como ejemplo pone que ya que el año pasado no se pudo comenzar el curso debido a que el lugar donde se iba a llevar a cabo el inicio estaba «ocupado por un curso de formación de monitores, que además el Consistorio estuvo anunciando». A esto la Asociación suma que durante este invierno «se ha intentado establecer contacto con el Ayuntamiento, con Cultura», tanto presencialmente como solicitando una reunión por registro de entada, sin que se haya atendido «a ninguna de las peticiones».

Por esta razón se ha suspendido la décimo séptima edición de este campus «hasta que haya unas condiciones más favorables» para que se pueda celebrar, ha lamentado Morales.

Por su parte el Consistorio, representado por su alcalde Rubén Rodríguez, asegura que la idea original es del Ayuntamiento y la Banda de Música, hace catorce años, y que la Asociación se hizo cargo siete años después de su comienzo, cuando «se lo cedimos, ya funcionando».

Morales, por su parte, rebate este argumento e insiste en que el Campus de Música como tal le pertenece a la Asociación. «Lo iniciamos nosotros y está documentado que antes tuvo un germen que se llamó «Curso de música», a través de la Banda de Música de la que además yo era el director, y que nada tiene que ver con el Campus actual».

El alcalde, Rubén Rodríguez señala con respecto a la denuncia que «el Ayuntamiento no podía permitirse el lujo de perder algo tan bonito e importante para el pueblo, ya que nos hemos encontrado con una renuncia encima de la mesa que dejaba a todos los niños sin Campus. El campamento ahora no se llama igual, lo hemos modificado en parte para que no hubiera suspicacias». Además añade que «pedimos al Registro de Patentes que nos diera su opinión y dijo que no se pueden registrar nombres genéricos o términos como «música», «campus» o «El Tiemblo», que además es el nombre del pueblo. Sería incomprensible que el Ayuntamiento no pudiera utilizarlo».