Arévalo celebra este fin de semana las fiestas en honor a la Virgen de las Angustias, patrona de la comarca Procesión de Nuestra señora de las Angustias por la calle de Calderreros. F.G. MURIEL El coro de Gospel 'Good News' amenizará la tarde con un concierto en el Teatro 'Castilla' FERNANDO GÓMEZ MURIEL ARÉVALO Jueves, 7 febrero 2019, 19:25

Con motivo de la celebración el día nueve de febrero de la festividad de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de la Tierra de Arévalo, la ciudad acoge este fin de semana un variado programa de actividades lúdicas y religiosas. En estos días, la plaza del Arrabal es un recinto ferial ya que se están instalando atracciones para que los asistentes a las fiestas patronales puedan divertirse en estos días.

Los actos darán comienzo en la noche del viernes 8 de febrero con la celebración de la tradicional hoguera luminaria en honor a la Virgen de las Angustias en la plaza del Arrabal. En este acto se invita a chocolate a los asistentes que acuden a la iglesia de santo Domingo para participar en la ofrenda floral a su patrona, en la víspera de su fiesta en un emplazamiento que habitualmente suele estar muy animado por la gran afluencia de público y las atracciones que se han instalado en este lugar.

La celebración del día de la patrona se inicia el sábado nueve de febrero con los actos religiosos a partir de las once de la mañana consta de una misa solemne en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, en la que participarán cientos de arevalenses abarrotando este templo que es el que tiene mayor capacidad de presencia de público en Arévalo. La celebración estará amenizada por los cánticos de la Coral 'La Moraña'.

Posteriormente se desarrollará la tradicional procesión en la que la carroza, que adornada con las flores entregadas por sus devotos la noche anterior, portará la imagen de la patrona, vestida con su manto de coronación y portando sus joyas, recorrerá las calles del centro de la ciudad que unen las plazas del Arrabal con Fray Juan Gil donde de nuevo y tras sus pasos el desfile amenizado por la banda municipal de música, retornará hasta la iglesia de Santo Domingo de Silos. La mañana acabará en la plaza del Arrabal con la tradicional subasta de ofrendas mientras que la banda municipal interpreta un concierto de música popular.

La música seguirá siendo protagonista de la fiesta, puesto que el Teatro 'Castilla' acogerá un recital en el que el Coro Gospel 'Good News' interpretará temas de su repertorio que va desde la Música Africana hasta el Gospel Contemporáneo, pasando por los Espirituales Negros tradicionales y la Música Soul, con temas tan emblemáticos como Oh Happy Day, Amen o When The Saints Go Marching In.