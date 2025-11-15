El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El río Tormes, este viernes a su paso por la localidad abulense de Barco de Ávila. El Norte

La Aemet mantiene la alerta naranja por lluvias en Ávila

El aviso permanecerá vigente hasta las ocho de la tarde de este sábado

E. N.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:35

La provincia de Ávila encara el sábado bajo aviso naranja por lluvias, activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y vigente hasta las 19:59 horas. La situación afecta a toda la provincia, con mayor incidencia prevista en el sur y el área del Sistema Central, donde se pueden registrar acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12:00 horas, según la información oficial recogida por Ical.

La jornada amaneció con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, y el escenario prevé lluvias intensas entre las 10:00 y las 20:00 horas de este sábado. La situación, con menos intensidad, se reproducirá en las provincias de Salamanca y Segovia, en la primera de ellas con aviso amarillo de la Aemet hasta las 19.59 horas, y en la segunda entre las 14:00 horas y la medianoche.

En Salamanca, estarán afectadas la meseta, el sistema central y el sur de la provincia, con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado, y vientos que en el sur de la provincia podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En Segovia se verá afectado el sistema central con lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado.

De acuerdo con las previsiones, mañana domingo la situación se habrá restablecido por completo en la comunidad, donde desaparecerán todos los avisos.

