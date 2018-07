36.000 personas solicitaron el beneficio de Justicia Gratuita en Castilla y León en 2017 82 colegios de toda España celebran hoy el día del Turno de Oficio, en el que han leído sus manifiestos, defendido la profesión e informado a pie de calle a los ciudadanos de su labor PAULA VELASCO Jueves, 12 julio 2018, 17:22

Durante el año 2017, alrededor de treinta y seis mil expedientes se tramitaron en Castilla y León, «lo que se traduce en el número de personas que solicitaron el beneficio de la Justicia Gratuita». Durante la joranda, como cada 12 de julio, se ha celebrado el día del Turno de Oficio en España, donde 82 Colegios de Abogados de todo el país han leído sus manifiestos, con sus reivindicaciones personales, además de organizar diferentes actividades con el fin de acercar esta profesión y su cometido a la ciudadanía.

En Ávila «somos 240 ejercientes y 80 de ellos estamos en el Turno de Oficio. Un 30%. Lo que quiere decir que de cada tres letrados, uno está adscrito a él», explica Raquel Sánchez Estévez, decana del Colegio de Abogados de Ávila.

La ciudadanía «tiene que conocer que hay abogados de todo tipo, ámbitos y especialidades, además de diferentes edades, y hay que crear confianza en la gente con respecto a estos profesionales», asegura. Hace unos años esta profesión no estaba bien vista o no estaba suficientemente reconocida, «pero se ha trabajado muchísimo desde la abogacía institucional para cambiar esa imagen, y para que el ciudadano entienda que hay auténticos profesionales detrás del Turno de Oficio. Que gente que está defendiendo gratuitamente tiene, a su vez, su despacho particular, y el interés que pone en ejercer su profesión es el mismo, o en ocasiones más, por la responsabilidad que ello entraña». Y todo ello a pesar de las reivindicaciones de los propios profesionales, cuyas compensaciones económicas en ocasiones resultan insuficientes, «ya que reciben una media por expediente de 130 euros», asegura.

Jóvenes abogados

Actualmente, para entrar a formar parte de este Turno de Oficio se requieren tres años de experiencia previa. Además, ahora también «hay que realizar un Máster de Acceso a la Abogacía y pasar un examen de Acceso a la Abogacía», explica Laura Rico, presidenta de la Asociación de Jóvenes Abogados de Ávila. «Antes no se requerían tantos requisitos, pero ahora, con esta formación, los jóvenes están más que preparados para entrar en esta profesión de Oficio. Se tiene una base, conocimientos y años de experiencia suficientes para defender los derechos de los ciudadanos», asegura.

Desde la Asociación, además, ayudan a compañeros que comienzan, «los orientamos y sobre todo propiciamos el compañerismo, algo esencial en esta profesión», se tenga la edad que se tenga.

Y como ejemplo está el caso de Andrés Francisco Sousa, defensor del abogado joven, que a sus 63 años, y con año y medio ejerciendo, espera llegar a entrar en el Turno de Oficio. «He sido funcionario civil del Estado, me pude acoger a la Jubilación de Clases Pasivas y quería ejercer de abogado, siempre me llamó la atención», cuenta. «Aún no puedo acceder al Turno porque tengo que tener tres años de experiencia, pero me gusta y para mí es una forma de contribuir con la sociedad y la gente que carece de medios para poder defender sus derechos y tener un referente constitucional».

Defensa para diferentes economías

Al contrario de lo que se cree, el Turno de Oficio no es siempre gratuito, pero sí ofrece facilidades a quien cumple unos requisitos económicos concretos. «Para poder acceder a este servicio se necesita que los recursos e ingresos económicos brutos anualmente no superen tres límites de umbrales», explica Carlos Hernández, diputado tercero del Colegio de Abogados de Ávila. «El primero si son personas no integradas en ninguna unidad familiar, que no superen dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. El segundo que no superen dos veces y media el IPREM, si son unidades familiares con menos de cuatro miembros. Y el triple del IPREM, en caso de que sean cuatro o más miembros o condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa». En la página justiciagratuita.es existe un simulador para comprobar si alguien se puede beneficiar de ella, aunque también existirán otros factores como los bienes patrimoniales del solicitante.