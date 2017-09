Francisco Prieto Toranzo Gerente de Zamora 10 “Necesitamos que la gente pueda venir a Zamora, ser capaces de atraer talento y empresas” Francisco Prieto Toranzo, gerente de Zamora 10. El gerente destaca que la iniciativa empresarial busca que la provincia “vuelva a tener un nombre, una posición en el mapa y un futuro” ALICIA PÉREZ ZAMORA Lunes, 4 septiembre 2017, 14:12

Francisco Prieto Toranzo es el gerente de Zamora 10, la iniciativa impulsada por los empresarios zamoranos para sacar adelante proyectos que sirvan como lanzadera de cambio e impulso de la provincia. Prieto Toranzo es zamorano pero se fue a trabajar a Lugo con 23 años ante la falta de empleo y de expectativas en la provincia. Ha trabajado en el sector de los transportes y de la logística, y en los últimos años ha sido director técnico de la red Cylog. Ahora ha vuelto a Zamora para intentar dar un empujón a su tierra, un reto que afronta con ilusión, pero también con responsabilidad.

-¿Cómo le explicaría a un ciudadano lo que es Zamora 10?

-Zamora 10 es un antes y un después en revitalizar la provincia, en darle vida otra vez. Es la idea de unos empresarios y de las administraciones, porque estoy seguro de que se suman a la idea, por romper una tendencia que es que Zamora se va apagando. Es luchar todos porque Zamora vuelva a tener un nombre, una posición en el mapa y un futuro para nosotros y para nuestros hijos.

-La primera vez que escuchó hablar del proyecto, ¿qué pensó?

-Me pareció precioso y muy necesario. Me pareció muy interesante que alguien diera un paso por ayudar a Zamora, por buscar una solución y por hacer algo. Me gustó mucho el hecho de que los empresarios dieran el primer paso para poner un dinero y buscar soluciones. Vengo del mundo privado y me pareció algo importante que alguien apostara económicamente y poniendo tiempo y recursos, detrayéndolo de sus actividades, por sacar este proyecto adelante.

-¿Confía en que Zamora 10 sea capaz de dar ese empujón a la provincia?

-Confío en ello, sino no estaría aquí. Pero Zamora 10 no somos magos, no lo vamos a conseguir solos, lo conseguiremos si nos implicamos todos. Creo que podemos hacerlo, otras provincias lo han hecho y lo han conseguido con la unión. Primero somos nosotros y luego el resto. Primero tenemos que pensar en dinamizar Zamora y en encontrar nuestras soluciones y luego cada uno tiene sus partidos, sus instituciones, sus asociaciones, pero tenemos que pensar como zamoranos. Si conseguimos ser zamoranos como una piña, lo conseguiremos.

-¿Cómo ve la situación de la provincia?

-La veo muy apagada. Es una especie de sensación de que va desapareciendo, se va difuminando. Está el tema poblacional, que conllevará la pérdida de servicios, pero, sobre todo, lo que más rabia me da es ver que no hay oportunidades. Formamos a los jóvenes y una vez que se han formado, se tienen que marchar. Paseamos por Zamora y casi no hay población entre los veinte y los treinta y tantos años porque se han ido. Estamos perdiendo una generación que es la más formada, se van y no los vamos a recuperar hasta que se jubilen. Zamora se está convirtiendo en una población en la que quedan funcionarios, jubilados y el sector servicios. Necesitamos que haya oportunidades de trabajo y de mejor formación y con más amplitud y posibilidades, que la gente pueda venir a Zamora, que seamos capaces de atraer talento y de atraer empresas.

-¿Cómo valora los diez proyectos elegidos por los empresarios para dar ese impulso a la provincia?

-Abarcan todo lo que es Zamora en general, pero los diez proyectos se han elegido de una lista más amplia. Son importantes, representativos de la provincia, pero no tienen por qué ser solo esos ni además tienen que ser esos. Si sacáramos adelante los diez, significaría que la provincia se mueve suficientemente y se mueve de forma potente. Son importantes y necesarios los diez.

-¿Qué le diría a la gente que puede pensar que es una iniciativa más de esas que luego se quedan en un cajón?

-Les diría, lo primero, cómo ha sido la génesis de este proyecto. Los empresarios han dedicado casi dos años a desarrollarlo y han invertido tiempo y dinero. Hay que tener fe en que ellos mismos han avanzado ya y no es un proyecto más. Tenemos que perder el conformismo, el victimismo, hay que romperlo, tenemos que dejar de quejarnos en los bares, bien está quejarnos, pero luego hay que hacer algo. Si aquí hay alguien que da un paso y que quiere poner dos manos para trabajar, para luchar, para intentar ayudar, yo creo que tendríamos que apoyarlo todos y tener una credibilidad en que se puede intentar y se puede conseguir porque otras provincias lo han hecho. A nuestro alrededor vemos provincias que hace quince o veinte años tenían una población parecida a la nuestra y que ahora nos superan claramente y que están creciendo.

-¿Confía en el apoyo de las administraciones?

-Estoy seguro de ello. Hay que hacer una pedagogía y una didáctica de qué somos, qué queremos y que nadie vea razones oscuras en todo esto. Queremos que en Zamora nos vaya mejor y las administraciones no pueden decir que no a que unos empresarios tomen la iniciativa de intentar ayudar a Zamora. Lo que hay que hacer ahora es ponernos de acuerdo y hacerlo juntos.

-El primer proyecto en el que se va a trabajar es en la marca Zamora…

-Es lo más prioritario en cuanto a los proyectos, la marca Zamora que nos una a todos y que no sustituya a ninguna otra marca. Es lo más importante por un valor simbólico. Si conseguimos sacar esa marca en un plazo razonable, será la prueba evidente para todos los zamoranos de que nos hemos puesto de acuerdo en algo tan fácil como es tener una marca que nos represente a todos para que Zamora se conozca.