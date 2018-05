El consejero de Sanidad califica de «muy buena» la dotación de médicos de familia en Castilla y León El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, participa en el acto inaugural del 5º Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). / ICAL Antonio María Sáez ha participado en Zamora en el acto inaugural del V Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) EL NORTE Valladolid Viernes, 18 mayo 2018, 19:39

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, calificó de «muy buena» la dotación de médicos de familia, a pesar de que «se critique la situación en la Atención Primaria» en la Comunidad autónoma. «Hay 3.669 consultorios locales. En Asturias, con la mitad de población, hay 150 consultorios locales. Solo en Zamora, hay 411 consultorios locales y en toda Asturias, 150. Cada uno de nuestros médicos de familia tiene asignada una media de 922 personas y en Asturias, 1.389», detalló.

«Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, en términos comparativos, con la mayor parte de comunidades autónomas y tenemos datos parecidos en Enfermería. Eso quiere decir que, en Castila y León, el peso de la Atención Primaria es muy importante, da respuesta a una comunidad que se caracteriza por la ruralidad», aseguró.

Sáez Aguado reconoció que, en ocasiones, las propias sociedades científicas «nos dicen que es excesivo el número de consultorios locales». El consejero de Sanidad hizo estas declaraciones antes de participar en la inauguración del V Congreso de Semergen Castilla y León, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que se celebra hoy y mañana en el Consejo Consultivo de Castilla y León, en la capital zamorana. «Tratamos de potenciar la Atención Primaria y este congreso es una forma para podernos ver, traer inquietudes, reivindicaciones y temas de actualidad», según explicó el presidente de Semergen Castilla y León, Francisco Vicente Martínez. «Semergen es la sociedad decana de la medicina de Atención Primaria en España y celebra los 45 años de su creación en el ámbito nacional», añadió.

La cita, que coincide con las II Jornadas Interautonómicas de Asturias y Castilla y León, lo que «favorece el intercambio formativo y la relación personal», cuenta con 220 personas inscritas, la mitad de los cuales son médicos residentes y 70 comunicaciones, «cifras que sobrepasan las expectativas» de la organización.

La principal «preocupación» como sociedad científica es la «formación y actualización» de los médicos de Atención Primaria. «Como todos los colectivos, no estamos conformes con lo que tenemos. La Atención Primaria sufre ahora mismo un problema importantísimo de falta de médicos porque no ha habido suficientes profesionales que elijan esta especialidad por diferentes motivos y habrá que tratar de analizarlos, sacar esa información y ver por qué ocurre eso», señaló. «Hay que animar a la gente. Es una especialidad estupenda, que da a la población un servicio de primera mano. Somos la puerta de entrada al sistema de salud. Ese déficit de médicos ha hecho que tengamos algunos problemas pero no nos apartamos de que hay estructural que es problema de la Administración y es problema de todos», subrayó.

Errores de planificación

Sáez Aguado consideró que el problema del déficit de médicos se remonta, entre otros factores, a «errores en la planificación de necesidades de especialistas» en el sistema nacional de salud. «Durante un tiempo, la medicina de familia ha sido menos atractiva que otras especialidades hospitalarias. Quizá porque nuestra medicina se ha tecnificado mucho y esa sofisticación tecnológica ha atraído más algunas generaciones de médicos», expuso.

«La medicina de familia por el carácter generalista, en el que se atiende a los pacientes desde que nacen hasta que fallecen, es una especialidad muy relevante desde el punto de vista del sistema», anotó.

En cuanto a la naturaleza de los «errores de planificación», el consejero se refirió al número de plazas de cada especialidad que se convocan cada año, aunque recalcó que «esto no es un problema de hoy» y apostilló: «Un especialista en medicina familiar tiene un recorrido formativo de diez o más años hasta que empieza a trabajar y, tal vez, alguno de estos problemas vienen de hace diez, ocho o seis años, en relación con el número de estudiantes de Medicina, la oferta de plazas para formación de especialista y esto es lo que sufrimos a partir de esos errores».