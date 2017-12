El Ayuntamiento de Zamora apoya la manifestación en defensa de la sanidad pública Reunión del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, con los portavoces del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. / El Norte Tendrá lugar el día 20 de enero en Valladolid y saldrán autocares gratuitos desde Zamora ALICIA PÉREZ Jueves, 28 diciembre 2017, 16:00

El Ayuntamiento de Zamora apoya «plenamente» la convocatoria de la manifestación en defensa de la sanidad pública que se celebrará el día 20 de enero en Valladolid, según ha puesto de manifiesto este jueves el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, en la reunión con representantes del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora.

Tras mostrar su apoyo como equipo de Gobierno, los responsables municipales se han comprometido a trasladar esta petición al resto de grupos políticos en el Ayuntamiento con el objetivo de conseguir un apoyo conjunto de toda la Corporación ya que, según manifestó Jerónimo Cantuche, portavoz de la organización, «es necesario llevar a cabo una gran manifestación en Valladolid a fin de que las autoridades sanitarias cambien la gestión que están haciendo de la sanidad regional».

El portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública aseguró que 2017 ha sido un año «catastrófico», no tanto, según sus declaraciones, por lo que no se ha hecho, sino por lo que se podía haber hecho, «porque la situación actual nos lleva a desastre».

Según considera, no es solo un problema económico, sino de redistribución de efectivos. Cree que la situación se va a agravar considerablemente a lo largo de los próximos años con la jubilación de médicos, ya que serán 101 los médicos que se jubilen en la provincia de Zamora hasta el año 2021, según ha apuntado.

Consideran además desde la plataforma que en estos momentos está primando lo económico por encima de la atención sanitaria.

«Eso no puede ser porque tenemos que atender a las personas, no a las enfermedades, algo que no lo están teniendo en cuenta ni el consejero ni el gerente regional de salud», han manifestado.

En este sentido, el portavoz municipal, Miguel Ángel Viñas, ha defendido un derecho universal e inalienable como es el derecho a la sanidad y ha incidido en que no se puede vulnerar «como se está haciendo».

También ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la sanidad pública porque «si continúan con los recortes y no se cubren plazas de médicos, difícilmente vamos a tener un sistema sanitario público, eficiente y de calidad, que es lo que defendemos desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento».

La concentración regional en defensa de la sanidad tendrá lugar el día 20 de enero a las 12:00 horas en Valladolid y está promovida por las distintas plataformas en defensa de la sanidad pública existentes en las nueve provincias de Castilla y León.

Desde Zamora partirán autocares gratuitos, para lo que se está pidiendo también la colaboración de todas las asociaciones y entidades ciudadanas que integran el Movimiento para la Defensa de la Sanidad Pública de Zamora.