El Ayuntamiento llevará a la Fiscalía de Menores una carta «machista y vejatoria» de una peña zamorana Peñas en la Plaza Mayor de Zamora en el comienzo de las fiestas de San Pedro. / LUIS CALLEJA La misiva se publicó en redes sociales EL NORTE Valladolid Martes, 23 enero 2018, 10:46

El Ayuntamiento de Zamora pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores la carta machista difundida por redes sociales por una peña de las fiestas de San Pedro de la ciudad, tras constatar que no es un grupo oficial, no figura en los registros del Consistorio y por ello no puede adoptar medidas, según informa EFE.

La concejala de Igualdad de Zamora, Adornación Martín, ha anunciado el traslado de la misiva a la Fiscalía de Menores para que se determinen los responsables y asuman las consecuencias y ha mostrado su «condena, rechazo y repulsa absolutos» por el contenido de la carta.

En ella, un grupo de jóvenes varones señalaban, entre otras manifestaciones, que «no aceptarán un no por respuesta» sobre la posibilidad de mantener relaciones sexuales con mujeres.

El Consistorio zamorano ha indicado que se trata de «un comportamiento aislado» de un grupo de jóvenes que no pertenece al registro oficial de peñas de Zamora y que «nada tiene que ver con el comportamiento habitual de las peñas de San Pedro».

Desde el Ayuntamiento de Zamora han recordado que para pertenecer en el registro de peñas es necesario cumplir una serie de requisitos, como tener un número determinado de miembros, designar a tres personas que se hagan responsables de los actos de ese colectivo o que todos los menores del grupo tengan una autorización por parte de los padres o tutores.

Adoración Martín ha calificado los hechos de «intolerables y socialmente reprochables» y ha advertido de que el Ayuntamiento de Zamora está atento a conductas de este tipo frente a las que actúa «de manera contundente» para que no queden impunes.

La carta se difundió el pasado sábado día 20 a través de las redes sociales tras publicarse en el perfil de Twitter de la peña, que posteriormente la retiró y pidió disculpas. El escrito -que en principio solo se pretendía compartir entre los integrantes de la peña- es una «adaptación» de uno de los discursos del personaje que interpreta Leonardo Di Caprio en la película de Lobo Wall Street con un tono eminentemente machista en el que se señala por ejemplo que «no dejará de insistir hasta que su putita folle o muera», según informa ABC.