Antidio Fagúndez optará a la Secretaría Provincial del PSOE de Zamora

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, también presentará su candidatura

ZAMORA Jueves, 7 septiembre 2017, 17:14

El socialista Antidio Fagúndez, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la capital zamorana, optará a la Secretaría Provincial del PSOE de Zamora, a la que también presentará su candidatura el alcalde de Toro, Tomás del Bien.

Fagúndez ha manifestado que se presentará como candidato la próxima semana y que en los últimos días ha mantenido contactos con militantes y agrupaciones para tomar la decisión.

Sin querer dar más detalles, porque asegura que le gusta mantener los tiempos, ha asegurado que hablará con el alcalde de Toro, Tomás del Bien, y con todo el mundo. «Lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo», ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que finalmente pueda existir una candidatura de consenso en el Congreso del PSOE zamorano, ha asegurado que va a trabajar por ello, ya que es su voluntad y cree que sería bueno para el partido, según sus declaraciones.

«Eso no significa que si tuvieran que celebrarse elecciones primarias, se celebrarán. Somos un partido democrático que hemos dado ejemplo de ello durante muchos años y no pasa nada por confrontar dos proyectos y que los militantes decidan, pero a mí me gustaría trabajar por una candidatura de consenso y así me comprometo a ello», ha defendido.