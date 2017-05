Susana Díaz espera que el respaldo en avales, superior al que esperaba, se traslade a las urnas

La precandidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, espera que el respaldo que ha obtenido con los avales presentados, más de los que esperaba, sea la antesala "de una nueva victoria electoral después en las urnas". Así lo ha asegurado en la localidad zamorana de Toro, donde ha compartido una comida con unos 150 cargos públicos y militantes del partido en Castilla y León.

Su visita a Toro ha tenido lugar durante una jornada "feliz" para Susana Díaz, en la que además de los avales presentados a nivel nacional, ha recibido el apoyo de los secretarios provinciales del PSOE de Zamora, Antonio Plaza; de Soria, Carlos Martínez; de Salamanca, Fernando Pablos, y de León, Tino Rodríguez, estas dos últimas las otras dos provincias que también visitará hoy.

"Estoy contenta con mis compañeros y compañeras y está siendo un día de emociones, de alegría, pero de muchísima responsabilidad", aseguró en la que ella misma definió como la primera parada después de la presentación de los avales.

Contenta, feliz, agradecida y cargada de responsabilidad, pero con una energía enorme para los días que tiene por delante. Así se declaró, sin querer entrar a valorar la diferencia de avales con el precandidato Pedro Sánchez. "No pensaba que iba a tener tantísimos compañeros y compañeras que fueran a responder por nuestra candidatura y que se fueran a comprometer con nosotros", afirmó. Por este motivo, se mostró feliz y "con mucha más responsabilidad" para estar a la altura de ese nivel de confianza en un proyecto que espera que vaya a más en los próximos días.

Encabezados por el alcalde de Toro, Tomás del Bien, que ejerció de anfitrión, asistieron alcaldes como el de Benavente, Luciano Huerga; el histórico socialista y alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera; el alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia; el de Tordesillas, José Antonio González Poncela, y el del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez. Junto a ellos, históricos del partido como el exdirigente socialista Jesús Quijano y el exalcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños. También la diputada nacional por la provincia de Valladolid Soraya Rodríguez y el exdelegado del Gobierno en Castilla y León y actual alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo.

Tras la comida en el Hotel Juan II a base de arroz a la zamorana y carrilleras al vino de Toro, Susana Díaz se dirigió a los asistentes, a los que animó a sentirse orgullosos del PSOE y a ser "dignos representantes" del partido. También les instó a hablar bien del Partido Socialista porque "nuestros rivales están fuera", así como a tener moral y ser los primeros en las urnas porque solo ganando, según sus palabras, se puede cambiar la vida de la gente.

"No hay una alternativa de Gobierno que no seamos nosotros", aseguró en su objetivo de ofrecer "un futuro de esperanza a miles de ciudadanos". Y de hacerlo además, sin complejos. "¿Nos va a acomplejar Rajoy o el PP?", preguntó al auditorio.

Pero también tuvo palabras para "quien dice que son más de izquierda", en referencia a Podemos. "Tampoco nos van a acomplejar", manifestó y se dirigió a Pablo Iglesias para decirle que los socialistas están orgullosos de su pasado. "Con la dignidad, la imagen y el orgullo del PSOE no se juega y el 21 de mayo vamos a decidir lo que queramos. A nosotros no nos va a acomplejar nadie", incidió.

Animó también a los compañeros de partido de la comunidad a que estas primarias, que definió como "una oportunidad tremenda", sean en positivo. Es después de este proceso cuando cree Susana Díaz que vendrá el triunfo en las elecciones generales.

El regalo de un ramo de rosas rojas a su llegada y la dedicatoria de un romance sayagués por un militante toresano protagonizaron las anécdotas durante la visita a Toro, localidad que Susana Díaz no abandonó, antes de dirigirse a León, sin pedir a los socialistas "que me ayudéis y me acompañéis porque esto no ha hecho más que empezar". Y, como dirían los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, "lo importante está por llegar".