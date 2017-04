Seis mil personas asistieron al «botellón» del Jueves Santo en Zamora

Más de seis mil jóvenes se han dado cita esta madrugada en el entorno del parque de San Martín de Zamora, donde se ha celebrado, como en años anteriores, un "botellón" convocado a través de las redes sociales coincidiendo con la madrugada del Jueves al Viernes Santo.

El concejal de Policía Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Antidio Fagúndez, ha ofrecido el dato de afluencia, y ha explicado a Efe que no ha habido incidentes destacables en una concentración contra la que no pueden actuar por no estar convocada por nadie y para evitar problemas de seguridad.

Pese a ello, en el puesto de Cruz Roja Española instalado en la plaza de San Martín ha habido que atender a una decena de personas de las que ninguna requirió hospitalización.

Fagúndez ha indicado que la noche ha sido tranquila, similar a la de un fin de semana normal, pese a que el número de personas que se ha dado cita en la ciudad esta madrugada ha sido mucho mayor.

Uno de los pocos incidentes se ha registrado en la plaza de Viriato con motivo de la retransmisión del Miserere de la cofradía de Jesús Yacente, donde la caída de una cámara situada en un lugar elevado ha provocado heridas en la cabeza a una persona que fue atendida en el mismo lugar del suceso.