«Mi vuelo iba medio lleno, supongo que el resto del pasaje no logró llegar» Imagen del Aeropuerto de México Francisco Suárez consigue regresar a Valladolid después de sufrir los dos terremotos de México y coger el único avión que despegó tras el seísmo B.M.C. Viernes, 22 septiembre 2017, 09:33

A Francisco Suárez el terremoto del martes le sorprendió camino del aeropuerto Benito Juárez, de Ciudad de México. Acababa de impartir una conferencia sobre comunicación y relaciones públicas en el campus Lomas Verdes de la Universidad del Valle de la capital mexicana cuando el suelo comenzó a temblar. Eran las 13:14 horas (18:14 GMT) y un seísmo de 7,1 grados –con epicentro en las inmediaciones de Axochiapán, estado de Morelos, a 120 kilómetros de la capital– volvía a azotar al país ­azteca.

«No noté nada, pero el conductor del ‘cabify’ [un vehículo privado con chófer] me aseguró que había sentido un temblor en el volante. Al parecer, la amortiguación de los neumáticos minimiza el impacto y, solo al ver salir a la multitud a la calle, fui consciente de lo que ocurría», explica con serenidad desde su residencia en Valladolid.

El mismo aplomo que mantuvo durante las siete horas siguientes, hasta que logró acomodarse en el vuelo AM-001 de Aeroméxico –la aerolínea de bandera mexicana– que le dejaría en Madrid a las dos y media de la tarde del miércoles. «Tuve suerte, todos los vuelos fueron cancelados, excepto este. ¿El motivo? Lo desconozco, pero supongo que por el elevado coste que supone anular un vuelo internacional», explica el director de la agencia Comunicación Profesional.

Estar a tiempo en la puerta de embarque 68 de la terminal 2 (el vuelo estaba previsto para las 18:50, pero finalmente despegó a las 20:00) no fue fácil. Francisco Suárez se topó con una autopista colapsada, un impresionante socavón en la rampa de acceso a la T2 y una nueva alerta, que obligó a evacuar la terminal en grupos de 50 y de dos en dos. «Después de tres horas dando vueltas –explica– conseguí coger un autobús en la T1 que me llevó hasta la zona de facturación de la T2. El vuelo iba medio lleno, al parecer el resto del pasaje no pudo llegar a tiempo».

En tierra quedaba un mar de escombros y desolación, una ciudad pendiente de dar sepultura a más de doscientos muertos –entre ellos una treintena de niños– y un hervidero de voluntarios dejándose la piel para buscar supervivientes entre los 38 edificios venidos abajo.

Era el colofón de un viaje de trabajo de dos semanas por el país latinoamericano que comenzó en la IBTM Latin America –una feria internacional dedicada a la organización de congresos y convenciones– el pasado martes 5, solo dos días después de que un movimiento telúrico, en esta ocasión de magnitud 8,2 en la escala de Richter, dejara más de un centenar de muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ocurrió a las 23:49 horas del jueves 7 de septiembre y Francisco también esquivó el envite de la tierra.

«Estaba en el aire. Acababa de tomar un avión en Ciudad de México con destino a Aguascalientes», relata este profesor de la Escuela Internacional de Protocolo y de Universidad San Pablo CEU, que en el último año ha viajado en tres ocasiones a México.

Conocedor y amante de la cultura azteca y con buenos amigos en el país, sigue maravillándose «con la serenidad y solidaridad que demuestran los mexicanos a la hora de afrontar las adversidades y con el comportamiento modélico de los cuerpos de seguridad. Están acostumbrados, allí todo el mundo sigue los protocolos. Ese mismo día, a las once de la mañana, yo mismo interrumpí mi charla en la universidad para realizar un simulacro», explica este salmantino de 47 años, que en ningún momento se imaginó lo que ocurriría tan solo dos horas después.