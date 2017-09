VTLP y Sí Se Puede se unen para la retirada de la Laureada del escudo de Valladolid Escudo orginal de Valladolid sin la laureada de San Fernando. / J. S. El PSOE apuesta por mantener el símbolo pero «descontaminarlo» con la anulación del Decreto de Franco que lo otorgó en 1939 EL NORTE Viernes, 29 septiembre 2017, 21:21

Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede, grupos que facilitaron la investidura de Óscar Puente como alcalde de la ciudad en junio de 2015 propondrán en el Pleno correspondiente al mes de octubre, que se celebrará el próximo miércoles, la retirada de la Cruz Laureada de la Real Orden de San Fernando, concedida a la ciudad por el Régimen de Francisco Franco en 1939.

El Grupo Socialista, como ha explicado a Europa Press su portavoz, Pedro Herrero, espera poder llegar a una postura de «encaje» y posiblemente planteará mantener la Cruz Laureada o al menos la corona de laurel, pero anular el Decreto por el cual el general Franco otorgó en su día esta distinción a la ciudad por su papel en la Guerra Civil a favor del bando golpista.

Esta reivindicación suma varios años de trayectoria desde que en julio de 2010 fuera propuesta por el entonces portavoz y único concejal de Izquierda Unida en el Consistorio, Alfonso Sánchez, en una moción, fundamentada en la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, que fue rechazada con los votos mayoritarios del Partido Popular pero que recibió ya el apoyo del Grupo Socialista, del que formaba parte el actual alcalde de la ciudad.

VTLP, que forma parte del equipo de Gobierno, y Sí Se Puede, que respalda la gran mayoría de las propuestas del mismo proponen ahora la retirará la Cruz Laureada de la Real Orden de San Fernando del escudo y bandera de la ciudad, y la recuperación del «escudo histórico en la representación de la ciudad».

En la propuesta se considera que dicho blasón antiguo «representó muy bien a la ciudad en sus momentos más celebres» y se apunta que preside la Plaza Mayor, pues corona la fachada de la sede municipal, justo encima del rótulo que reza: 'Casa Consistorial'.

Dicho escudo se reduce a unos jirones al viento, que suelen confundirse con llamas, un cerco de ocho pequeños castillos alrededor y una corona sobre el blasón.

Los proponentes de la moción recuerdan que la Diputación Provincial de Valladolid, que lleva en el centro de su escudo el de la capital,ya tomó la decisión de retirar esa Cruz Laureada el pasado mes de abril, con los votos a favor de PSOE, Toma la Palabra, Sí Se Puede y Ciudadanos y en contra del Partido Popular.

El escudo de la Diputación ya se ha modificado, por lo que Sí Se Puede y VTLP consideran que el Ayuntamiento debería hacer lo propio «en cumplimiento de la legalidad», pero también para «fomentar, con esa limpieza, la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los valores, libertades constitucionales y principiosdemocráticos».

Por su parte, Pedro Herrero ha abogado por «darle una vueltecilla de aquí al miércoles» y tratar de buscar un punto de «encaje», pues ya en la Junta de Portavoces celebrada este viernes ha planteado la propuesta para buscar un cauce para anular el Decreto de Franco pero mantener la cruz. "No queremos salvar la laureada por nada, sino porque el escudo es una marca de la ciudad, la gente está familiarizada con él y muchos no saben que es franquista", ha recalcado.

El edil socialista considera que con la anulación de ese decreto se podría «descontaminar» la Laureada, la cual, ha puntualizado, no es un símbolo creado por Franco, sino que el dictador se «apropió» de él y lo estableció como una distinción militar. «El decreto se puede anular o rechazar, pero ¿es necesario cargarse la Laureada?», se ha preguntado Herrero, que ha apostillado que no quieren «crear un debate donde no lo hay».

Herrero ha puntualizado que se debe diferenciar entre el aspecto legal y el «simbólico», pues ha recordado que el Ayuntamiento de Valladolid cumple la Ley de la Memoria Histórica pues así lo dictaminó el Juzgado al desestimar en 2015 un recurso presentado por la Plataforma para la Retirada de Nombres y Símbolos Franquistas de Valladolid que reclamaba la retirada de la Laureada, entre otras cosas.

Además, ha recordado, como ya hizo hace unos meses el alcalde de Valladolid que este símbolo ha formado parte del escudo de la ciudad durante los últimos 42 años de etapa democrática y durante los diez mandatos municipales, de modo que ha ironizado con que «no será un problema muy gordo».

CALLES Y SIMBOLOGÍA

En la moción se reclama al Ayuntamiento que complete la labor de eliminación de simbología, honores, distinciones, medallas, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura franquista.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Valladolid ya modificó los nombres de doce calles de la ciudad y del puente antiguamente conocido como de García Morato, los cuales se determinó en un estudio que fueron implantados por el Régimen de Franco.

Sin embargo, la Plataforma para la Retirada de Nombres y Símbolos Franquistas de Valladolid ha advertido recientemente que considera que otras 14 vías de la ciudad presentan todavía nombres franquistas, mientras que interpretan que una de las nomenclaturas que se eligió en 2014 para reemplazar a una de las retiradas --Francesco Scrimieri-- tampoco es correcta pues se trata de un italiano que llegó en 1938 destinado en tiempos de la Guerra Civil al parque móvil de Valladolid, si bien posteriormente tuvo un papel destacado en la industria automovilística.