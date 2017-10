Viajes, formación y naranjas: tres casos de éxito

El último de los bloques del Congreso e-volución 2017 trajo a la tarima del auditorio de la Feria de Valladolid tres casos de éxito de empresas que han triunfado. Las dos primeras, BlaBlaCar y Tutellus, basadas en la economía colaborativa; la tercera, en la vuelta a las raíces, con la comparecencia de Juan Luis González, fundador y director general de Orange3, una empresa familiar que vende naranjas por Internet desde un pueblo de Córdoba.

Orange3 nace de la idea de este extrabajador de algunas de las multinacionales más grandes. El día de su cumpleaños, a los 39, sufrió un amago de infarto que le hizo pensar en qué quería hacer con su vida. «Si sigo así me va a acabar dando un infarto», recuerda que pensó, lo que le llevó a la formulación de la siguiente idea: «si he trabajado en todo el mundo en puestos de relevancia, ¿por qué no lo voy a hacer para mí mismo?». Desde entonces promociona sus naranjas en las redes sociales y vende ya a más setecientos clientes de los que, según sus propias cifras, el 70% son tuiteros.

Y es que la marca personal y la imagen de su empresa en Twitter y Facebook son para Juan Luis González básicas en su proyecto empresarial. Para lograr enganchar a su público se lanzó a contarles la historia de las naranjas de su familia que cultivan desde hacen más de cien años y se decidió a hacer amigos en las redes sociales porque «los amigos te ayudan a desarrollar tu negocio, porque compran tus productos», afirmó.

El modelo de negocio de este empresario es muy diferente del de los otros dos con los que compartió espacio. El general manager para España y Portugal de BlaBlaCar, Jaime Rodríguez, explicó a todos los asistentes cómo esta empresa tiene hoy en día 45 millones de usuarios que cada mes se incrementan en otro millón y medio. «Este fin de semana saldrán de Madrid diez viajes de BlaBlaCar por minuto desde 1.700 puntos», afirmó.

Para él el modelo de la empresa se basa en «que dos personas tengan una relación de confianza sin haberse conocido previamente». Y la plataforma se convierte en la proveedora de esa confianza: «los usuarios se sirven de las relaciones que otros han tenido con su compañero de viaje para fiarse de él».

La formación 'on line' integró el otro de los tres modelos de empresas que se pusieron sobre la mesa en el bloque 'Hacer negocios en la era digital avanzada'. Este es el caso de Tutellus, una plataforma de cursos en Internet cuyo CEO y fundador, Miguel Caballero, fue el encargado de presentar. Según él, «la educación es el sector que menos ha cambiado en 1.000 años» y afirmó que, «si te abstraes de ello puedes pensar que aquí hay una oportunidad de negocio». A partir de esta idea se desarrolló su empresa, en la que existen cursos de todo tipo y que cuenta con un millón de alumnos que pagan por ellos. «Nos propusimos hacer una plataforma de vídeo con servicios añadidos, tan buenos que la gente esté dispuesta a pagar».

No obstante, sus creadores no son profesores, así que decidieron que fuesen lo usuarios los que aportasen el conocimiento. Finalmente, lanzaron una plataforma en la que los que imparten los cursos cobran por ellos y deciden el contenido que ofrecen.

En definitiva, tres formas de hacer negocio, tres ámbitos en los que trabajar pero todos desde la misma idea, «la pasión», un concepto que sonó en varias ocasiones a lo largo de toda la jornada de este quinto Congreso e-volución.