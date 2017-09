Un vendedor de la ONCE sale ileso tras caer una farola sobre su puesto de venta El accidente se ha registrado en la confluencia de la calle Santiago y la Plaza Mayor EL NORTE Valladolid Jueves, 7 septiembre 2017, 17:09

Un vendedor de la ONCE en Valladolid capital ha salido ileso a primera hora de esta mañana de un accidente registrado al caerle encima una farola del alumbrado público, tras ser derribada por un camión.

El suceso se ha registrado alrededor de las 07.40 horas, momento en el que el vendedor, Roberto Gero, cuyo punto de venta sitúa habitualmente en la confluencia de Santiago y la Plaza Mayor, ha visto, con el consiguiente susto, cómo un camión de gran tonelaje que en ese momento entraba en la céntrica calle golpeaba a una farola.

El impacto ha provocado que la farola cayera sobre su punto de venta, que ha quedado volcado y sufrido leves desperfectos, si bien el trabajador de la ONCE ha tenido tiempo suficiente para apartarse de la trayectoria y esquivar el golpe.

«La he visto venir y me he apartado un poco», ha explicado a Europa Press que vendedor, al que en seguida se han acercado numerosos transeúntes para felicitarle por haber salido indemne del siniestro. «Estaba ahí y pensé que te pillaba!», ha confesado uno de ellos, que, al igual que otros, ha aprovechado para comprar el cupón ante la posibilidad de contagiarse de su buena estrella.

«!Dame un cupón que hoy estás de suerte, te has librado por los pelos!», le ha trasladado otro cliente que también ha decidido probar fortuna.