«Así hemos luchado contra el cáncer de mama» Inés y Esperanza cuentan cómo afrontaron y superaron una enfermedad que les ha cambiado la vida

Esperanza Rodríguez e Inés Fernández, vencedoras contra el cáncer de mama.

La comunión de la niña. Dice Esperanza que la Esperanza a. C. (antes del cáncer) se habría vuelto loca con la fecha de la comunión de su hija. A la familia le gustaría que fuera el 13 de mayo. En la parroquia les han dicho que ese es un día muy goloso, que hay peticiones de más para esa jornada, que habrá sorteo y que, ya es un hecho, la mayoría tendrá que elegir otra fecha. "Fíjate que tontería. Hace un par de años, para mí habría sido todo un drama". Pero ahora, para la Esperanza d. C. (después del cáncer), ya no tiene tanta importancia. "Incluso si es un sábado por la tarde, que casi nadie lo quiere, me da igual. ¿Sabes qué es lo importante? Que voy a estar con mi hija, que voy a celebrar su comunión y que me lo voy a pasar pipa".

Se lo va a pasar pipa. Seguro.

Esperanza Rodríguez (Valladolid, 1972) tiene cáncer. Inés Fernández (Palencia, 1972) tiene cáncer. De mama, las dos. Mastectomizadas, las dos. Del pecho izquierdo, las dos.

La prueba de que han vencido a las garras del cáncer son unas manos que se mueven con pasión cuando hablan. El ejemplo de que han sorteado los colmillos de la enfermedad son las sonrisas con las que ahora lo recuerdan. Esperanza e Inés ponen voz a millones de personas que han pasado por algo parecido a lo que ellas ya superaron. A lo que ellas están superando. Hablan hoy, 19 de octubre, en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y subrayan palabras importantes que han aprendido durante este tiempo.

1. Diagnóstico

El de Inés llegó en mayo de 2016, durante una revisión anual, una mamografía que iba a ser rutinaria y que al final resultó definitiva. "Tengo malas noticias", le dijeron en la consulta cuando acudió a por los resultados. Después le dijeron algo más, pero Inés no lo sabe con certeza. "Durante diez o quince minutos no recuerdo nada de lo que pasó. Luego empecé a reaccionar". Lo primero fue el llanto. El 'shock'. "No sabía que hacer", cuenta Inés de aquel día en el que le cambió la vida.

Esperanza algo se temía. También fue una revisión anual. Acompañó a su madre a la consulta de una ginecóloga amiga. Decidió hacerse ella también la prueba. "Un día llamaron a casa y me dijeron: vente esta noche a la clínica, con tu marido". A las ocho. Cuando terminen las consultas. Esperanza tuvo claro que saldría de allí con una palabra en el expediente: cáncer. "Yo ya entré llorando. Me abracé a la doctora. No me lo podía creer". El por qué a mí que tanto se dice en estos casos. Por qué a mí.

2. Cáncer

"Me costó mucho decírselo a mis padres. Al ser de otra generación, para ellos la palabra cáncer es sinónimo de muerte", explica Inés. Y ella es la prueba de que no es así, de que hay vida después del cáncer. "Estamos aquí para demostrarlo", dice Inés, quien insiste en una idea: "Esto no se puede pasar solo. Hay que apoyarse en alguien". Esperanza comparte la opinión: "Es una enfermedad difícil, pero se puede superar. Y la ayuda de los demás, de los médicos, de los psicólogos es muy importante".

Porque los malos tragos pasan mejor en compañía. "Yo me llevé todos los efectos secundarios. Lo pasé tan mal durante la primera sesión de quimioterapia que fui a la segunda atemorizada. Y sabía que la tercera iba a ser igual, porque la pauta se repitió siempre. Sabía que pasaría siete días mal y que al octavo me levantaría como si nada", cuenta Esperanza.

Inés tuvo más suerte. "Ni una naúsea, ni un vómito. No sentí esos síntomas de la quimioterapia, pero claro, cada caso es un mundo. Lo importante con el cáncer es no generalizar... Y no buscar en Internet. Es la tendencia que tenemos todos". Google como consuelo o como médico de cabecera. "Y no. No. Hay que tratar de no investigar y fiarte de lo que te digan los médicos, que hacen un trabajo fantástico".

"El problema -tercia Esperanza- es que la cabeza vuela sola. Estás por la noche en la cama y te da por pensar. Claro, también en la muerte. Por supuesto que piensas en la muerte. La cabeza no lo puede evitar".

3. Los amigos

"Si algo positivo he sacado de todo esto es saber que no estoy sola, que he encontrado hermanas de vida, amigas como Tania, Carolina o Bárbara que van a estar ahí para siempre", dice Inés. "Descubres que hay mucha gente que se preocupa por ti. Yo me he sentido tan querida... Está tu grupo de amigos, los de toda la vida, pero también las madres de las amigas de tu hija, las del cole. Y la familia. Mi marido ha estado de diez... ¡de once!". El apoyo, cuentan, es fundamental para cuando los días vengan torcidos y el ánimo se despeine. Y dicen que no existen agradecimientos suficientes para tantas personas que han estado a su lado. "Algunas, incluso, de las que no esperabas nada y que te han demostrado ser amigas de verdad".

4. Aprendizaje

"El problema

Esperanza tiene clara una cosa: "No soy la misma persona a la que operaron. Sé que no voy a ser la misma de antes. Voy a ser distinta: ni mejor ni peor, distinta. Y hay cosas que he aprendido por el camino". Como el ejemplo de la comunión de su hija. Hay problemas que, bien mirados, puestos en perspectiva, en realidad no son tales.

"Es verdad", dice Inés. "Ahora te das cuenta de que tal vez le damos demasiada importancia al tema económico. Cuando vuelves a la vida, descubres que te has convertido en otra".

A veces, bastaba con mirarse al espejo para darse cuenta de ello. "En mi caso el pelo no fue complicado, pero sí que me obsesioné con las cejas. Me hice la micropigmentación, pero iba pelona por la calle, no me importaba". "Pues yo echo tanto de menos mi melena larga... Al final, aunque digamos que no, lo físico también afecta".

5. Futuro

"Sabes que el cáncer está ahí", dice Inés, "y hay días en los que lloras. La semana antes de la revisión yo lo pasé muy mal. Piensas mucho... pero siempre llegas a la misma idea: 'De esta hemos salido'".

Y han salido, dicen, con el apoyo de la familia, con la compañía de los amigos, con la ayuda de los médicos, con el respaldo de la Asociación Española Contra el Cáncer... y con la certeza de que ahora, de aquí "hasta el infinito", tienen una vida por delante. Toda una vida por delante.