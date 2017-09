Vélez responde al sindicato: «Hemos hecho en dos años lo que otros no hicieron en dos décadas» El concejal Luis Vélez, junto a la jefa de la Policía Municipal Julia González. EL NORTE El concejal de Seguridad comprende las reclamaciones, pero recuerda que el Consistorio tiene un límite que fija Montoro JORGE MORENO Valladolid Miércoles, 6 septiembre 2017, 12:55

El máximo responsable de la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos y los trabajadores de Auvasa, Luis Vélez, dice comprender la reclamaciones de los agentes, a los que recuerda que «el nuevo equipo municipal ha hecho en dos años lo que otros no hicieron en dos décadas», en referencia a sus predecesores del PP. «Si no se ha podido avanzar más es por las limitaciones de gasto que impone la ley Montoro, y por las tasas de reposición no cubiertas que nos fijan», dice.

Vélez señala que se han comprado nuevos vehículos, renovado vestuario, o adquirido recientemente 144 chalecos antibalas personalizados para hombres y mujeres, «que antes no había».

Respecto al aumento del complemento retributivo, el concejal apunta que hay mucha disparidad entre las policías municipales de la región, «y esta cuestión hay que negociarla en el marco del convenio colectivo del Ayuntamiento, en el que estamos ahora. No es un tema de ellos solos y es en la Mesa donde lo tienen que plantear». Se ha dado el caso que agentes de Salamanca y otras ciudades trasladados a Valladolid, y que tenían un complemento superior, siguen percibiendo el mismo, lo que genera malestar en la plantilla.

La Concejalía de Hacienda, encargada de las funciones del personal municipal, tiene intención de abrir una mesa para abordar este incremento del nivel.

«Pero hay que tener en cuenta cuánto se cobra. Nosotros estamos de acuerdo en reconocerles el nivel y buscar fórmulas de redistribuir los complementos por medio de una Relación de Puestos de Trabajo municipales de acorde a las necesidades del servico», apostilla el edil de Seguridad, que el Ayuntamiento está preparando un Plan para reordenar el servicio de los agentes.

Vélez insiste en que esta reclasificación es también de la etapa anterior. «A igual que la falta de policías en la ciudad. Hemos convocado el máximo permitido, y eso solo son las bajas correspondientes al año anterior».

En total han sido 9 agentes de policía y 13 bomberos. El concejal, que defiende el trabajo de la jefa, Julia González, cree que el Ministerio del Interior debería de aportar más efectivos a la ciudad.

"Ojalá pudiéramos tener más agentes en la calle, pero hay lo que hay. Por el momento estamos lo mejor coordinados posibles y somos un ejemplo a nivel nacional", dice Vélez, que añade que el hecho de que hayan crecido las actividades en la calle conlleva también más dotaciones.