Vecinos de Medina de Rioseco rechazan a través de Internet la creación de una mezquita Recogida de firmas a través de internet. / El Norte El alcalde, David Esteban, asegura que no existe en el Ayuntamiento ninguna solicitud para instalaciones de este tipo MIGUEL GARCÍA MARBÁN Medina de Rioseco Jueves, 18 enero 2018, 20:16

La noticia de que Medina de Rioseco va a tener una mezquita no ha sido bien recibida por un grupo de vecinos de la localidad, que han mostrado su desacuerdo a través de las redes sociales como Facebook o vía whatsapp. En este contexto, bajo el título de ‘No a la mezquita en Medina de Rioseco (Valladolid)’, el riosecano Miguel Ángel Martín Viñas inició el lunes, en la plataforma digital Change.org, una petición dirigida a la Alcaldía para que no concediera la licencia de apertura. Movilización que que ayer llevaba más de 2.000 firmas recogidas. En la petición, que ha sido rápidamente compartida en redes sociales, Martín Viñas expresa que «con esto espero que la sociedad se conciencie y expresen su rechazo al igual que las autoridades competentes no den la licencia de apertura».

El responsable de la petición también recuerda la cercanía del local, en el que se quiere abrir la mezquita, con un colegio, un parque infantil, el polideportivo o la dársena del Canal de Castilla, como «zonas de mucha actividad», por eso Martín Viñas pregunta si «se van a celebrar todos los actos con la misma tranquilidad que hasta ahora». Antes de finalizar con un ‘Viva España libre’, Martín Viñas señala que «el principal valor de la vida es: respetar y ser respetado. Y estos no lo hacen...».

La plataforma Change.org permite que la petición pueda ser firmada por toda las personas que puedan acceder a la aplicación, lo que da pie a que esté siendo rubricada por personas de localidades de toda España.

Tras la movilización de un grupo de riosecanos, una vez que la noticia se dio a conocer el pasado sábado en la edición de El Norte de Castilla, el alcalde de la localidad, David Esteban, expresó que había hablado con los propietarios del local, asegurándole que no hay nada firmado. Además Esteban aseguró que «en el Ayuntamiento no consta ninguna solicitud de este tipo». Por su parte, los propietarios del inmueble situado en calle Raúl Guerra Garrido explicaron que, «si bien es cierto que han existido contactos por parte de la comunidad musulmana con ellos para establecer allí una escuela de integración y un lugar de oración, que no mezquita, no se ha suscrito ningún contrato a día de hoy y no se ha acordado ningún tipo de reforma por realizar en el local».

«Unos vecinos más»

Ante esta corriente de opinión en contra, el presidente de la comunidad musulmana que quiere abrir la mezquita, Abderrahim Chokrallah, fue claro al exponer que «somos musulmanes, pero no yihadistas», para reafirmar la intención de seguir adelante en la iniciativa, pues «lo único que queremos es un lugar para reunirnos y rezar, igual que lo tienen otros ciudadanos con sus religiones». Chokrallah pidió respeto, indicando que «todo lo que se está diciendo es infundado», que «queremos ser unos vecinos más». El presidente de la comunidad musulmana de Rioseco y pueblos de la comarca manifestó haber recibido muestras de apoyo.

La mezquita de Rioseco sería la segunda en la provincia, junto con la de Medina del Campo. Es un grupo de 30 vecinos del municipio y de distintos pueblos de la comarca, en la mayoría de origen marroquí, el que ha constituido una comunidad musulmana para promover la nueva mezquita en la calle Raúl Guerra Garrido.