Cruce de acusaciones entre el PP y el equipo de Gobierno por la posible venta de Vallsur Fachada principal del centro comercial Vallsur, en Valladolid. / Gabriel Villamil El teniente de alcade asegura que la gran superficie es «rentable» y que la operación, aun por confirmar, respondería a una «estrategia comercial», mientras que el PP les acusa de no haber apoyado su ampliación LORENA SANCHO YUSTE Viernes, 16 marzo 2018, 08:46

La noticia saltó el miércoles, cuando el portal de comunicación EjePrime se hacía eco de que Unibail-Rodamco, propietaria de Vallsur, sacaba a la venta el centro comercial vallisoletano en una operación comercial que aglutinaría a otras tres grandes superficies del país. Tras conocer la información, que de momento ni la empresa propietaria ni el centro comercial han querido confirmar, el portavoz del Partido Popular acusó al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y al teniente de alcalde, Manuel Saravia, de poner en peligro «mil puestos de trabajo» por la «cabezonería» de no haber apoyado la ampliación de Vallsur.

La réplica no se hizo esperar y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo preguntó al Partido Popular si la legalidad urbanística para ellos «es un mero adorno que pueden saltarse cuando les interese», a la vez que aclaraba que la venta de Vallsur, en caso de llevarse a efecto, respondería a «estrategias empresariales» porque es «rentable» y no tendría así nada que ver con la imposibilidad de seguir expandiéndose: «Hay que preguntarse si debe atenderse cualquier propuesta de modificación de negocio en función de las estrategias de una empresa transnacional, aunque desequilibre el sistema comercial de la ciudad de manera desproporcionadamente favorable a las grandes instalaciones frente al pequeño comercio», matizó Saravia.

Lo cierto es que ni Unibail-Rodamco, propietaria del centro comercial vallisoletano, ni la inmobiliaria Cushman&Wakefield, que según EjePrime se habría encargado de ponerlo a la venta, han confirmado esta posibilidad y se han limitado a asegurar que no se pronuncian sobre «rumores de mercado». De momento, el centro comercial Vallsur no aparece reflejado en la página web de la consultora inmobiliaria entre los activos que tienen ya a la venta, por lo que desde el departamento de Comunicación de Cushman&Wakefield incidieron en que de momento no hay «nada que se pueda comunicar al respecto», por lo que no confirman ni desmienten esta posible venta «a la espera de que se pronuncie la empresa propietaria».

Recurso contencioso

La posible venta de Vallsur, cuyos establecimientos comerciales coinciden en avalar la buena proyección de clientes registrados en los últimos meses –especialmente desde que recaló Carrefour con uno de sus grandes supermercados en la ciudad– no deja en cambio de sorprender al Ayuntamiento, que recientemente ha tenido notificación de que Unibail-Rodamco ha interpuesto un recurso contencioso contra el rechazo de la Junta a dar por válida –por silencio administrativo al vencer el plazo sin una respuesta de la Administración Autonómica– la modificación del PGOU por parte del Ayuntamiento para su ampliación. «Tenemos constancia de que han presentado el recurso recientemente, hace apenas unos días», señaló al respecto Manuel Saravia, quien insistió en que la ampliación que pretendía Vallsur ha sido por tanto declarada «ilegal» por la Junta de Castilla y León, que el pasado mes de diciembre devolvió el expediente al Ayuntamiento de Valladolid. De ahí que aprovechara para preguntar al Partido Popular «si se considera que la legalidad urbanística es un mero adorno que puede saltarse cuando interesa».

Martínez Bermejo, por su parte, incidió en que este es «un ejemplo más del desprecio» que tiene el gobierno municipal a la actividad económica. «Además de no poder crear trescientos puestos de trabajo con una inversión de 25 millones de euros que este equipo de Gobierno del tripartito ha despreciado, ahora corren riesgo mil empleos», continuó el portavoz del PP, y denunció que Valladolid «no puede resignarse» a perder estas infraestructuras.