Los vallisoletanos abandonan el ADSL y se saltan a la de telefonía fija con fibra óptica Dos jóvenes utilizan su móvil para acceder a datos o comunicarse. / HENAR SASTRE Castilla y León, con muchas zonas de sombra, es la tercera comunidad por la cola con menor uso de Internet en el medio rural JORGE MORENO VALLADOLID Sábado, 14 octubre 2017, 10:20

Los vallisoletanos tienen claro que cuando se trata de utilizar las telecomunicaciones se suman a las más avanzadas y de última tecnología, pero guiados bajo los criterios de eficacia y precio que se abona por ellas. Así lo demuestra un estudio elaborado por el portal de telecomunicaciones ‘Quéadslcontratar’, que se encarga de analizar cómo evoluciona el sector teniendo en cuenta datos de la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones (CNMC), el Instituto Nacional de Estadística (INE), y de las compañías operadoras.

Según datos de los años 2013, 2014, y 2015, los vallisoletanos han optado por abandonar paulatinamente la tecnología de ADSL en beneficio de la fibra óptica, que ha experimentado un crecimiento en la provincia de más del 126% en el 2015, últimos datos de que se disponen.

Pese a que Valladolid dispone de una amplia red de cobertura de ADSL, consecuencia de las inversiones que se realizaron a principios de la década del 2000, el salto a la fibra es evidente. El número de conexiones de ADSL en Valladolid en 2015 fue de 79.424, lo que supone un descenso del 20,5% respecto al año anterior.

Al igual que sucede en el resto del Estado, la fibra óptica penetra más en los hogares en los últimos años alcanzando las 47.818 líneas, nada que ver con las apenas 4.434 del 2013.

Buscada de servicios e información

Los estudios económicos a nivel europeo están demostrando que este acceso a la banda ancha de alta y muy alta velocidad es uno de los elementos promotores de la recuperación económica, que se asienta en el comercio electrónico y la venta de productos. El mercado del alquiler comercial en la capital es un ejemplo de ello, secierran locales y se abren páginas web para vender a todo el mundo.

Pero la alta velocidad también se utiliza para mejorar la vida de los ciudadanos y la información. Según un estudio de Eurostat, un 67% de los ciudadanos europeos se conecta a Internet diariamente para buscar información sobre salud, para comunicarse por medio de las redes sociales, leer la prensa, buscar un empleo o realizar llamadas ‘online’.

Por lo que respecta a la telefonía móvil, el INE registró en 2015 que de las 837.540 viviendas de Castilla y León, un 81% utilizan el teléfono fijo, mientras que el 95,6% tienen en el soporte de equipo móviles la principal herramienta para comunicarse o acceder a los servicios.

La variación en la tasa de penetración de las líneas móviles en Valladolid –es decir, el porcentaje de líneas con respecto a los habitantes de la provincia– ha crecido en tres años de manera sostenida. En 2013, se situaba en 76,6%, en 2014, del 80,7%, y en 2015, se situó en un 84%, es decir, 4 puntos más que el año anterior. Según el estudio del portal ‘Quéadslcontratar’, a finales del 2015 las líneas de móviles en Valladolid alcanzaron las 444.042, frente a las 407.060 de 2013.

El medio rural, por detrás

Castilla y León se sitúa entre las tres últimas comunidades en el uso de Internet, junto a Galicia y Castilla-La Mancha y también ocupa el mismo lugar en cuanto al acceso a la banda ancha. El estudio concluye que el 42,6% de la población que reside en el ámbito rural de Castilla y León no utiliza Internet, frente al 20% de las áreas urbanas de la comunidad que tampoco lo hacen. La UE aprobó en septiembre de 2016 una propuesta para impulsar la cobertura en las llamadas ‘zonas blancas digitales’.

Según el Instituto de Estadística de Castilla y León, el 80,3% de las personas de 16 a 74 años ha utilizado Internet alguna vez. De estas, un 74,9% se conectan a la red a través de un dispositivo de mano, como el teléfono móvil o la tablet.

De las viviendas que no disponen de acceso a Internet, la mayor parte, el 70,7%, confiesa que el motivo para no tenerlo es que no lo necesitan, porque no les resulta útil y/o interesante.

En lo referido a líneas de Internet4, tal y como se comenta anteriormente, la demanda sigue concentrándose en determinadas compañías. En concreto, en la provincia de Valladolid, la más relevante es Movistar, con un 37,1%.

También destaca Orange, con una cuota de mercado del 35%, así como Vodafone/Ono, que se sitúa con un porcentaje del 25% y, por último, otras compañías, principalmente aquellas proveedoras de Internet por satélite como Quantis oEurona 1,1%5.

Más de 57.000 abonados a la TV de pago

Actualmente en España operan tres plataformas de televisión de pago a nivel nacional: Movistar+, Vodafone TV y Orange TV, contando todas ellas con cobertura en la provincia vallisoletana. El número de abonados en la provincia en 2015 fue de 57.237, lo que supone un crecimiento del 7,55% respecto a 2014, y un 27,1% frente a 2013, momento en el que la cifra se situó en 41.745.

Pese a la entrada en escena de los portales de contenidos ‘online’, la televisión de pago sigue teniendo un peso importante en España. Según indica la CNMC en su último Informe Económico Sectorial de las Telecomunicación y el Audiovisual, el crecimiento nacional de este servicio en 2015 fue del 9,5%6, frente al 31% de 2014. Este crecimiento se asocia a los paquetes. Por otra parte, el gasto medio mensual se situó en unos 53 euros por cliente.