La vallisoletana Eva María Fernández gana el premio L’Oréal-Unesco For Women in Science La científica recibirá 15.000 euros que irán destinados a su investigación para que «el hidrógeno pueda ser utilizado como fuente de energía de forma masiva» EL NORTE Valladolid Jueves, 23 noviembre 2017, 11:11

La vallisoletana, Eva María Fernández, a través de su proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha recibido uno de los cinco premios a la investigación concedidos por el programa L’Oréal-Unesco For Women in Science. La científica, de 39 años, es doctora en Física por la Universidad de Valladolid. El galardón, que se concede a científicas menores de 40 años, consiste en 15.000 euros que irán destinados a su investigación para que «el hidrógeno pueda ser utilizado como fuente de energía de forma masiva y así contribuir a conseguir un planeta más ecosostenible».

La ceremonia se desarrolló en torno a la pregunta: ¿Cómo conseguir que las niñas se enamoren de las STEM? Con esta cuestión el programa For Women in Science, que lleva 17 años trabajando para dar visibilidad a las mujeres científicas en España y alentando vocaciones entre las más jóvenes, da un paso más allá en este segundo propósito y pone especial foco en el fomento de las carreras STEM entre las niñas. Para ello, lanza la campaña #Descubreconellas #Niñasenlaciencia con la que, bajo la legitimidad del programa, hace un llamamiento a unir fuerzas a todas las iniciativas públicas y privadas para trabajar juntos y alcanzar así la paridad en aulas y empresas. «Necesitamos que en 2030, el 50% de los alumnos que comiencen una carrera universitaria en una rama STEM sean mujeres y así conseguir una mayor representación de ingenieras, matemáticas y tecnólogas, además de mantener el nivel actual en las áreas de ciencias de la vida», ha reclamado el presidente de L’Oréal España, Juan Alonso de Lomas.

La campaña se presentó ayer durante la II sesión del ‘science dating’ organizada por For Women in Science, en la que 60 alumnas de 13 y 14 años han tenido la oportunidad de encontrarse con las cinco investigadoras premiadas del programa en esta XII edición. Un encuentro con el que se busca detectar mentoras o modelos de referencia que han conseguido triunfar en sus carreras para que inspiren a las niñas a decidirse por la ciencia. El mismo objetivo que persigue Stem Talent Girl, programa al que For Women in Science se unió en octubre a través de la participación de quince ingenieras de la fábrica internacional de Productos Capilares de L’Oréal Burgos como mentoras para inspirar y ayudar a los estudiantes.

El programa ya ha entregado casi un millón de euros a 57 científicas españolas desde sus inicios en España en el 2000

La jornada ha estado presidida por Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, quien se ha unido al llamamiento #Descubreconellas y ha entregado uno de los XII Premios a la Investigación 2017 por valor de 15.000 euros cada uno.

En concreto, las cinco científicas premiadas por sus investigaciones han sido, además de Eva María Fernández (desarrollo de nuevos materiales para el almacenamiento de hidrógeno con el objetivo de favorecer su uso como fuente de energía alternativa respetuosa con el medio ambiente), Mariona Coll del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (desarrollo de nuevos materiales para la conversión de energía solar a través de la nanoquímica), Mariam Tórtola del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) (descifrar la asimetría materia-antimateria del universo con oscilaciones de neutrinos como miembro colaborador del experimento DUNE), Maia García-Vergniory de la Donostia International Physics Center (DIPC) y la Universidad del País Vasco (diseño de nuevos materiales topológicos con posibles aplicaciones extraordinarias, como la construcción de dispositivos de baja potencia para resolver el problema de la energía o como plataformas para realizar ordenadores cuánticos) y María del Prado Martín Moruno de la Universidad Complutense de Madrid (más allá de la relatividad general: huellas cosmológicas de las ondas gravitacionales en teorías gravitatorias).