Valladolid registra un incremento en el número de parados de larga duración
Los últimos datos de paro registrado (de este junio) dicen que en Valladolid había 34.192 desempleados (subió en julio)
VÍCTOR VELA
Valladolid
Jueves, 17 agosto 2017, 08:31

Un andamio, un taller, la oficina, un mostrador. Cualquier sitio sería mejor que este para pasar una mañana de lunes. Si preguntas, elegirían otro lugar para un día laborable (qué paradoja: día laborable). Mejor con una pala, una bandeja, una tabla de excel, un tractor. Pero no. No hay otro sitio al que ir.

Así que están aquí, en esta sede que la asociación Parados en Movimiento gestiona en Pilarica, este local que les sirve para plantear iniciativas, para preparar currículos, para trabajar unidos aunque no tengan trabajo. «Somos los olvidados de la estadística», dicen. La cara oculta de la macroeconomía. El jarro de agua fría cuando los datos de empleo parecen repuntar.

«Vas por la calle, te encuentras con la gente, y te dicen que cómo no vas a encontrar empleo. Si ahora la cosa va bien, si todo está mejor, si ahora cogen a todo el mundo... cómo vas a seguir tú en el paro. Y entonces parece que es que no quieres trabajar. Pero es que sigo en el paro. Después de ocho años. Y no hay forma de encontrar empleo».

Habla Luis González, delineante, 62 años, en el paro desde 2009. O sea, desde hace ocho años. O sea, todo un mundo. La recuperación económica, la estadística y las buenas noticias se han olvidado de él.

Y no es el único.

Dejemos que las cifras hablen. Los últimos datos de paro registrado (de este junio) dicen que en Valladolid había 34.192 desempleados (subió en julio). Una cifra que se acerca a los 33.364 con los que terminó 2008, ese año en el que Luis dejó de trabajar, cuando la crisis empezaba a mostrar sus garras y ya estaba claro que todo iría a peor. Abril de 2013 fue el mes más catastrófico para el empleo en Valladolid. Se llegó a los 54.138 parados. Una barbaridad.

Desde entonces las cifras han bajado de forma paulatina (con los dientes de sierra de la estacionalidad) hasta esos 34.192 de este verano. Hay 20.420 personas en el paro desde 2013. Hay 6.343 afiliados más.

Pero esta mejora no ha llegado a todos por igual. Entre finales de 2013 y los últimos días de 2016, el desempleo entre los vallisoletanos que tienen entre 25 y 34 años cayó el 60% (en parte, porque hay muchos que se han marchado de la provincia para buscarse un futuro).

Entre los 35 y 44 años bajó el 55,1%. El descenso fue del 40% para los parados de la provincia entre 16 y 24 años. Y la cosa se empieza a complicar cuando nos fijamos en los mayores de 45. Los que aún no han cumplido los 54 no lo tienen tan negro (el paro en esos casos descendió el 28,9%), pero encontrar un trabajo en Valladolid es casi imposible para quien tiene más de 55 años. El descenso del desempleo desde el año más difícil de la crisis es de apenas el 3%. En 2013 había 8.746 vallisoletanos con más de 55 años en paro. A finales de 2016 eran 8.486.

«Cuando se dan las cifras del paro se olvidan de que detrás de los números hay personas»

Hay más letra pequeña en las cifras de empleo. En 2009, el tiempo medio de permanencia en el paro era de 10 meses. Ahora, de catorce. En 2009, el 29,45% de los desempleados llevaban más de un año en el paro. Ahora son el 44,77%. En 2008, la edad media del demandante de empleo en Valladolid era de 39,5 años. Ahora, de 43,8.

«¿Dónde está la recuperación económica?», se pregunta Luis en esta sede de Parados en Movimiento llena de libros, papeles y pancartas. Hay una que dice: «Que los hijos no tengan que luchar por lo que consiguieron sus abuelos y perdieron sus padres». Hay otra en la que se lee: «El paro no es para ellos un problema. Todo lo contrario. Es una oportunidad única para hacerse aún más ricos». Y aquí, en este lugar donde no querrían estar, hay personas que hablan.

Sigue Luis, el delineante que hasta hace casi ocho años trabajaba en una empresa de decoración para ópticas y perfumerías. «Llegamos a ser treinta empleados, luego nos quedamos catorce. Al final, la empresa cerró y a mí me pilló con 55 años. «Cuando se habla de parados de larga duración habría que diferenciar mucho. No es igual el que tiene 30 que el que tiene 62, como yo. Nosotros somos los olvidados. Los desahuciados del mercado laboral», explica.

«Me he trillado los polígonos, he recorrido mil oficinas y empresas... y en algunas se han negado a recoger mi currículo. ¿62 años? ¿62? Yo sigo haciéndolo, sigo predicando en el desierto. Pero no creo ya que con esta edad. Si llegas a una entrevista, cuando ven que no tienes 40... Tenemos la experiencia, unas ganas tremendas de trabajar, una familia que mantener...», dice Luis, quien comenzó a trabajar con 16 años, en una fábrica de gaseosas y teme que el único camino que encuentre para salir de la lista del paro sea a través de una jubilación prematura que no será gratis, con quitas de hasta un tercio de la pensión.

«Es una cadena»

Benito Brizuela, 60 años, en el tajo desde los 14, durante cuatro decenios en una empresa de la construcción hasta que las grúas cada vez eran menos y en el año 2012 llegó el catacrac. José Andrés Cabezudo, 62 años, las últimas nóminas (durante un cuarto de siglo) en un taller de cristalería del que le despidieron en 2010. «Sufrimos muchísimo en la construcción. Era una cadena. Mi empresa fabricaba para otras empresas, que trabajaban para otras». Si no había casas, no había puertas ni ventanas; si no había ventanas, no había cristales... Una cadena.

«¿Recuperación económica? Dicen que si estamos en los niveles de 2012, que si el paro ha vuelto a lo de 2008. ¿Había tantos recortes en 2008? ¿Había los problemas de autovías, de la Sanidad? ¿Había en 2008 los sueldos que hay ahora? Antes el mileurista era un pobrecillo. Ahora es un privilegiado», dice José Andrés.

«Y con estos sueldos es imposible que se generen ingresos para la Seguridad Social», añade. «Con estos trabajos en los que te contratan un lunes, te echan un viernes, te vuelven a coger el lunes... no se puede hablar de recuperación», dice Benito.

Fernando, 44 años, se revuelve en la silla cuando escucha lo de los contratos de cinco días. «¡De horas! ¡Yo los he tenido de horas! Te contrataban dos horas para descargar un camión... aunque luego, claro, te tocaba trabajar seis, ocho, o diez».

Hace dos años y medio que no encuentra un empleo. Dos años y medio de mirar webs a diario. De echar currículos. De acudir a cursos de formación que «si forman, no sirven».

«Y al final -dicen- todo esto va haciendo mella. Te afecta, claro. Un día y otro, y una semana y un mes, y años sin trabajar. Te tragas mucho. Hay cosas que no cuentas a la familia, que no dices en casa, y te desahogas aquí, en la asociación, que también tiene su labor terapéutica».

«Emprendedores»

Javier Heras, 45 años. La última vez que se asomó por el periódico fue en febrero de 2015, cuando El Norte contaba la triste noticia del cierre del negocio familiar. Alimentación Heras, 81 años «cortando el bacalao» en la esquina del Caño Argales con Panaderos. El fin de la renta antigua fue la condena que puso punto final a un histórico del comercio vallisoletano, con la verja levantada desde el 29 de agosto de 1934.

«Buscar empleo en esta ciudad está difícil. Parece que la solución es el autoempleo, el emprendimiento que dicen ahora, pero te obliga a un desembolso muy grande: los planes de empresa, las inversiones iniciales. Hay muchos negocios que nacen y que al año tienen que cerrar. Es complicado».

Cuenta Javier que durante los últimos meses se ha encargado de «engordar currículo» con cursos. De venta, de geriatría (le reportó seis meses de contrato). Desde abril está «en búsqueda activa de empleo» y confía ahora en el buen resultado de dos próximas entrevistas. «¿Sabes que es lo peor? Que somos personas. Que cuando se dan las cifras del paro se olvidan de que detrás de esos números hay personas. Y de que todavía hay mucha gente que no encuentra trabajo y muchos empleos que son muy precarios, sin estabilidad...».

Hablan de la necesidad de mayor compromiso de las instituciones, critican el papel de las ETT, reclaman bolsas de trabajo reales, cursos de formación eficaces, más ayudas para los autónomos, facilidades para crear negocios... Y de la necesidad de que no se condene de entrada a una persona tan solo por su edad. «Además, estar mucho tiempo en el paro penaliza. Si llevas tres años sin trabajo parece que es un hecho negativo».

Hay quienes participan en la charla y prefieren no decir su nombre, no salir en la foto. Pero hablan. Y cuentan que es imposible llegar a fin de mes con los 426 euros de la prestación.

«Sube la luz, la comida y la calefacción... pero no hay forma de que suban los 426 euros. ¿Se puede vivir con eso? No. Así que la solución es trabajar en negro. Yo lo he hecho. Si alguien me ofrece trabajo y me paga, está claro que lo cojo y al bolso. Pero yo pongo el bolso para sobrevivir. No soy Bárcenas. No somos Bárcenas. Es absurdo que nos metan en el mismo saco. Yo no lo hago para tener un yate, yo lo hago para que coman mis hijos. ¿Quién no lo haría?».