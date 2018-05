Valladolid aún tiene ocho casas sin acceso pavimentado frente a las 671 de los pueblos Dos vecinas caminan por un tramo de la calle Peninsular, en la Cuesta de la Maruquesa de la capital, pendiente de pavimentar. / RODRIGO JIMÉNEZ Urbanismo prevé asfaltar en breve la calle Peninsular, la única que conserva en tierra LORENA SANCHO YUSTE VALLADOLID Miércoles, 2 mayo 2018, 07:37

En la vivienda de planta baja de Ruth, en la cuesta de la Maruquesa, el mes de mayo marca el inicio de la época en la que está casi prohibido abrir las ventanas. Hay polvo. Tanto, que en función de las lluvias de la temporada puede llegar a ser «insoportable» si los vehículos de los vecinos que residen en la calle Peninsular, la suya, transitan de arriba a abajo o de abajo a arriba. «En verano no puedo abrir la puerta, es horrible, se me mete todo el polvo en casa», se lamenta esta mujer. Su familia, la que forma con su esposo y sus hijos, es una de las ocho que residen en el único tramo sin asfaltar de toda la ciudad. La única vía de la capital que no está pavimentada al completo y cuyos vecinos ansían desde hace años que el olor a asfalto inunde esta calle de la zona de la Cuesta de la Maruquesa. «No sabemos ni qué hacer con los niños, porque cuando llueve, salen y ya están llenos de barro. Por no hablar del camino por el que tenemos que subir a la calle, que nos puede llevar diez minutos recorrerlo porque con el agua se ha abierto entero», añade.

Han sido varias las veces que los vecinos han mostrado su queja al Ayuntamiento. Y varias también las veces que aseguran haber visto a diferentes técnicos realizando mediciones por la calle. «Pero llevamos así años», protesta uno de los vecinos, «y nunca nos toca», añade otro. Hasta ahora. Porque en las dependencias del área de Urbanismo que dirige el concejal Manuel Saravia está listo ya el proyecto para devolver al siglo XXI a la única calle que se ancló en el pasado. «La obra está a punto», asegura con rotundidad el concejal de Urbanismo y teniente de Alcalde, Manuel Saravia, quien confirma que con esta actuación todas las vías de Valladolid quedarían asfaltadas. Al menos, según precisa, las que dependen directamente del Ayuntamiento, pues existen después numerosos sectores -también algunas vías en Puente Duero-, pendientes de resoluciones jurídicas o de urbanizar sus calles por parte de la propiedad.

La arena y las piedras de la calzada podrían tener los días contados en Valladolid. No así en los pueblos, donde la situación se antoja más compleja ante el elevado número de calles sin pavimentar que atesoran aún determinados municipios y el incesante goteo de viviendas cerradas fruto de la sangría poblacional.

Calle sin asfaltar en Peñafiel. / Agapito Ojosnegros Lázaro

Con los datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales del año 2017 en la mano, que elabora y actualiza la Diputación y que recoge la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, hay 67 municipios del medio rural vallisoletano que aun conservan calzadas con piedra y arena y donde en total se asientan 671 viviendas que se encuentran, por tanto, con el acceso sin urbanizar. Los hay pequeños, a los que la despoblación de las viviendas les pilló demasiado pronto y optaron por invertir en otro tipo de recursos y necesidades, y grandes, de mayor tamaño, a los que la expansión de las áreas urbanas les ha pillado con el presupuesto ajustado. En este último caso está La Pedraja, con 28 viviendas pendientes de una pavimentación que empezará a llegar este año si se pueden vender unas parcelas municipales. «Tenemos cinco tramos de calles sin asfaltar, todas a las afueras y confiamos en que podamos empezar este año a urbanizarlas», señala la alcaldesa, Henar González.

Recursos «limitados»

En Tudela de Duero, con un registro de 202 viviendas en esta situación, el Ayuntamiento ya empezó el pasado año a actuar en varias calles sin pavimentar. En total, según calcula el alcalde, Luis Javier Gómez, avanzarían en unos ocho kilómetros. «Nos propusimos avanzar mucho en este mandato en la pavimentación y lo estamos haciendo», dice.

Otro caso distinto es el de municipios del norte y sur de la provincia, con una despoblación acuciante. Como la de Zorita, dependiente de Santervás, con una familia residiendo todo el año y 18 viviendas en terreno pedregoso. «Lo vamos haciendo poco a poco, pero al final los recursos son limitados y los Planes Provinciales, que es lo que nos ayuda, también», se lamenta el alcalde, Santiago Baeza.