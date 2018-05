Valladolid honra a San Pedro Regalado La estatua de San Pedro Regalado, este domingo. / Ayuntamiento de Valladolid La ciudad se engalana y celebra diferentes actos en la festividad de su patrón EL NORTE Valladolid Domingo, 13 mayo 2018, 13:59

Valladolid honra este domingo, 13 de mayo, a San Pedro Regalado, su patrón, con diferentes actos institucionales y actividades. El Museo Patio Herreriano ha sido el escenario desde primera hora de la mañana del XXXV Concurso de Pintura Rápida. Una chocolatada organizada por la Asociación Vecinal San Pedro Regalado ha reunido a los miembros del gobierno municipal y a las 11:30 horas los grupos de danzas han realizado la tradicional ofrenda floral de la corporación y la coordinadora de Peñas de Valladolid en honor a San Pedro Regalado.

Las autoridades locales, civiles, militares y religiosas, han asistido participado también a la misa en honor al patrón vallisoletano en la Catedral de Valladolid, a la que han acudido igualmente representantes de diferentes instituciones. En ella, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha pedido el «fortalecimiento» moral de la sociedad, informa Óscar San José Herrero.

Esta festividad de san Pedro Regalado también ha hecho historia ya que, por primera vez en la historia de Valladolid, una mujer (Olga Barredo) ha ejercido como macera.

En la foto superior, el alcalde Óscar Puente, junto con Olga Barredo, la primera mujer macera. En las otras imáganes, concurso de Pintura Rápida en el Patio Herreriano y ofrenda floral a San Pedro Regalado. / Henar Sastre y Ayuntamiento de Valladolid

El programa para esta tarde es el siguiente:

14:00 h. Establecimientos hosteleros de la ciudad. VI Jornadas del Lechazo.

12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00 h. Cúpula del Milenio. Talleres e hinchables.

17:00 h. Parque La Campiña. Barrio de San Pedro Regalado. Tía Melitona.

18:00 h. Plaza España. Fallo del jurado y exposición de obras participantes en el XXXV Premio de Pintura Rápida de San Pedro Regalado.

18:00 h. CC Canal de Castilla - Paseo Jardín Botánico 4 (escenario exterior). Menudo Fin de Semana especial San Pedro Regalado. Teatro Infantil- Rayuela Teatro. 'El mirlo blanco'.

18:00 h. Plaza Mayor. Festival de Folclore Castellano. Amigos del Folclore de Valladolid (Sección adultos).

18:45 h. Pasacalles de todos los grupos de danza y dulzaineros participantes. Recorrido: Plaza España, c/ Teresa Gil, c/ San Felipe Neri, c/ Fuente Dorada, c/ Ferrari, Plaza Mayor. A continuación, actuación de todos los grupos de danza. Homenaje a Jaime Lafuente.

20:00 h. Pérgola del Campo Grande. Fiestas de la Primavera. Verbena, Orquesta Duende.

20:30 h. Cúpula del Milenio. Espectáculo infantil Chiquilandia.

21:00 h. Plaza de Portugalete. Concierto 30 Aniversario 'Bluedays'.

21:30 h. Plaza Mayor.Concierto de La Bazanca 'Sones de Castilla y León'.

22:00 h. Plaza Carmen Ferreiro. Barrio de San Pedro Regalado.Verbena popular con la Orquesta Amalgama.