«Valladolid tenía una deuda de 400 millones sin un metro de obra, y esto era insostenible» El ministro de Fomento, durante la entrevista. / Ramón Gómez El Norte de Castilla publica el domingo en su edición de papel una amplia entrevista con Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, con motivo del aniversario de la llegada del Ave a Valladolid y Segovia MAR DOMÍNGUEZ Sábado, 23 diciembre 2017, 12:27

El diario El Norte de Castilla ha entrevistado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para cerrar una serie que inició el pasado viernes 15 de enero y con la que ha buscado conmemorar estos primeros diez años de la llegada del Ave a Segovia y Valladolid. Estas son algunas de las preguntas que incluye la entrevista. La información completa se podrá leer el domingo en la edición de papel del diario.

-¿Entiende que Valladolid pueda sentirse agraviada con los proyectos de soterramiento en León, Murcia o Bilbao?

-Usted, ¿quién cree que puede sentirse más agraviado?, ¿León que recibe una financiación de 40 millones o Valladolid que va a superar los 1.000? El soterramiento de Valladolid, no el soterramiento, la integración de Valladolid, estaba abocada al precipicio. La Sociedad Alta Velocidad se disolvía y para arrancar un proceso con una sociedad que entra en disolución, por la experiencia que conocemos, pasan años y años sin que se pueda hacer nada, ni un proyecto ni otro, nada. El Gobierno ha hecho algo realmente extraordinario, que es echarse sobre las espaldas la solución de la Sociedad: si el Gobierno no asume el total de la deuda de la Sociedad Alta Velocidad, Valladolid no tendría ningún proceso de integración ni ninguna obra durante años y quizá décadas, porque nadie podría hacer viable lo que habría que haber disuelto con los costes financieros a los demás asociados por la liquidación de la sociedad. El Gobierno ha salvado una sociedad que irremediablemente se iba a una situación completamente insostenible. A partir ahí se ha hecho un proyecto muy ambicioso en el que además el Gobierno toma otra decisión, que es echarse sobre las espaldas la ejeución de la parte de la estación, de la variante relacionada con el tránsito de mercancías... asuntos que podrían considerarse parte de la integración y que entendemos que son parte de la solución ferrovairia. Hay 14 proyectos de permeabilidad, hay proyecto de vocación de corredor y en ningún momento puedo entender que estemos hablando de un proyecto de baja calidad. Estamos hablando de integración y sostebilidad máximos que llegarán a unas cifras que no conozcamos en ningún otro sitio de España, y esa es la realidad.

«El túnel pasante entre las estaciones de Chamartín y Atocha estará finalizado en 2018»

-¿Qué plazos maneja en la conexión de Valladolid con el norte?

-Tenemos primero Galicia. Ahora mismo estamos con el tramo con mayor impacto en la inversión pública que es el de Zamora a Pedralba de la Pradería. El plazo para la finalización de este tramo es 2018. Una vez que entren los trenes comerciales se conseguirán ahorros de hasta 35 minutos en el trayecto a Galicia. Quedan obras por hacer hasta llegar a Orense y el plazo que manejamos es 2019. El segundo corredor que afecta es el asturiano, donde tenemos dos proyectos en redacción y nos hemos comprometido a finalizarlos este año 2017 para iniciar el proceso para licitar las obras: estos proyectos son León-La Robla y La Robla-Pola de Lena, es decir, la variante de Pajares. El primero está terminado y el segundo, a punto de finalizar, y también antes de que acabe el año iremos a Asturias a presentarlos como nos comprometimos a hacer, invitando también a Castilla y León, en especial al alcalde de León, para participar en ese acto de presentación de los trabajos que nos permiten ya liberar los procesos de contratación para Asturias.

-¿Qué plazos tiene para el túnel entre Chamartín y Atocha, tan demandado por los usuarios, que pierden casi una hora en enlazar entre estaciones?

-Creo que es la primera vez que formulan esta pregunta desde fuera de Madrid, porque a veces esa inversión se critica intentando buscar algún tipo de discriminación con otros territorios sin entender que a quien beneficia ese túnel pasante es a los usuarios de trayectos largos. El año es 2018, no puedo concretar el mes, pero el próximo año estará en servicio esa pasante que va a permitir ahorros de hasta media hora en trayectos que van hacia Alicante.