Míriam Rueda, investigadora de la UVa, premiada a nivel internacional por su tesis Recarga con hidrógeno de Linde un BMW en el Salón del Automóvil de Frankfurt. / Efe Su trabajo estudia los fluidos supercríticos en creación de técnicas de almacenamiento de hidrógeno, el combustible alternativo al fósil y que evita el calentamiento global

La investigadora de la Universidad de Valladolid (UVa) Míriam Rueda ha ganado un premio internacional a la mejor tesis doctoral por su trabajo sobre fluidos supercríticos en creación de técnicas de almacenamiento de hidrógeno, el combustible alternativo al fósil y que evita el calentamiento global.

La galardonada ha sido premiada junto al también investigador de la UVa Luis Miguel Sanz, en este caso por su trabajo en planes de negocio, concedido por la International Society for the Advancement of Supercritical Fluids (Isasf), ha informado en un comunicado la Universidad de Valladolid en la que ambos investigadores trabajan.

La tesis de Rueda pretendía encontrar una solución a la dificultad de almacenamiento del hidrógeno, de manera «compacta y ligera», a lo que la investigadora ha propuesto unas técnicas de reducción del tamaño de la partícula mediante disolventes verdes como el Dióxido de Carbono (CO2).

Además, en su tesis doctoral estudia la estabilización de la partícula para conseguir el mantenimiento de sus propiedades durante periodos más largos.

El hidrógeno es una de las posibles soluciones ante el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles que además reduce el empeoramiento del calentamiento global, pero que todavía necesita una producción y conversión eficiente del combustible, según dichas fuentes.

Míriam Rueda ha obtenido recientemente una ayuda a la investigación en energía y medio ambiente de la Fundación Iberdrola, además de entrar en la lista Forbes Under 30.

El premio de Isasf ha sido entregado en Lisboa en la decimosexta edición de la European Meeting on Sueprcritical Fluids que se ha celebrado del 25 al 28 de abril.