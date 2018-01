Un usuario de Auvasa recoge firmas para restablecer el recorrido de la línea 16 La linea 16, en su parada anterior en la Plaza de España. / A. Fariza La petición en Change.org supera los 5.000 apoyos EL NORTE Valladolid Martes, 16 enero 2018, 10:30

Los cambios de las líneas de autobús en Valladolid continúan generando controversia. Una de las líneas modificadas, la 16, es objeto ahora de una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. El usuario Iñaki Martín Sanz pide a través de esa página web que se restablezca el recorrido original para no perjudicar a las «muchas de las personas con discapacidad que asisten al Centro Ocupacional de San Juan de Dios». «Con los nuevos cambios, esta línea comienza en el Paseo de Zorrilla 130, lo que hace que todas las personas con discapacidad que subían en la Plaza de España (muchas de ellas con graves dificultades en el desplazamiento, así como cognitivas), tengan que coger dos autobuses diferentes», expone Iñaki Martín.

El usuario continúa: «En mi caso particular, con motivo de este cambio, he visto vulnerados mis derechos, concretamente los que se recogen en la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; ya que soy una persona con ceguera total y hasta el momento mantenía un buen grado de autonomía personal, puesto que me desplazaba desde mi domicilio hasta la parada de la Plaza de España de forma independiente; hecho que en la actualidad, y debido a la remodelación de las líneas de AUVASA, ya no puedo realizar y debo ir acompañado por mi madre hasta la nueva parada del Paseo de Zorrilla, con la consiguiente pérdida de autonomía y violación de mis derechos que esto conlleva».

Por estas razones, Iñaki Martín solicita al alcalde de Valadolid y al gerente de Auvasa que «reconsideren la decisión de modificar la línea 16 y restablezcan sus paradas originales y de esta forma, proporcionen a las personas con discapacidad la autonomía por la que luchan día a día, de una forma real y efectiva».

La petición había superado las 5.000 firmas de apoyo en Change.org en la mañana de este martes.