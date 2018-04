Elecciones a rector: Unificar Fundación, Parque Científico y UVA, la clave Parque Científico de la Universidad de Valladolid. / Foto UVA Investigación Estas son las principales propuestas de los candidatos al Rectorado de la Universidad de Valladolid L. S. Valladolid Jueves, 5 abril 2018, 09:52

ANTONIO LARGO: La investigación es una de las actividades fundamentales junto con la docencia que caracterizan a una universidad. Nuestro objetivo es fortalecer la calidad de esta investigación y fomentar la investigación e innovación en todas las áreas de conocimiento. Entendemos que la medida de investigación no es tanto su carácter básico o aplicado, sino su calidad. En este sentido, creemos que hay que valorar adecuadamente la investigación en el contexto del área de conocimiento en que se desarrolla y no mediante un estandar. Tenemos grupos de investigación de primera línea, así como un gran potencial para desarrollarlos en todas las áreas de conocimiento. Sin embargo, esto no se refleja adecuadamente en las posiciones. La comparación con universidades similares a la nuestra no nos favorece. Por ejemplo nuestro diferencial con Salamanca se ha incrementado de 24 a 60 en los últimos años. Una de las actuaciones que proponemos es la coordinación institucional entre los tres entes a través de los cuales se encuentra vinculada la investigación, innovación y transferencia del conocimiento. Servicio de gestión de la investigación, parque científico y fundación.

Más noticias Pendientes de normas externas para una reforma inaplazable

Una de nuestras mayores preocupaciones es la captación y recuperación de talento. Vamos a impulsar los programas de iniciación a la investigación y perfeccionamiento de doctores, así como la captación de investigadores excelentes. De tal manera que se invierta la tendencia actual de fuga de talento observada en la Universidad de Valladolid.

Estas actuaciones las complementaremos con iniciativas encaminadas a fortalecer nuestros grupos de investigación con el objetivo explícito de aumentar la captación de proyectos internacionales e impulsar las colaboraciones entre la Universidad y las empresas.

DANIEL MIGUEL: El futuro de nuestra Universidad está en la generación de conocimiento. Solo las universidades que generan conocimiento son atractivas a la larga para que los estudiantes vengan a aprender de primera mano lo que se está generando. Esto no es nuevo y no tenemos propuestas rompedoras porque ya las hemos puesto en marcha. Hemos aumentado todos los parámetros de potenciación de la investigación durante este mandato y tenemos el compromiso de seguir aumentándolo. Los contratos predoctorales que hemos casi doblado en estos cuatro años y nuestro compromiso es volver a doblar.

Hemos puesto por primera vez en marcha la captación de investigadores posdoctorales y además con un programa de excelencia que hemos puesto en marcha en los últimos tiempos. No es una cuestión de promesas electorales al calor de la campaña, llevamos trabajando cuatro años.

¿Que hay que aunar la fundación general y el parque científico y el servicio de investigación? Ya llevo tres años con un vicerrector que tiene esa misión, no creo que sea nuevo. De momento la OTRI de la Fundación General ha pasado de estar en la Plaza de Santa Cruz a estar en el edificio de I+D, que es donde tenía que estar. Ya estamos trabajando en eso y naturalmente tenemos un camino recorrido y unas bases para poder hacer mucho más. Y como dato millón y medio más este año para potenciar acciones en investigación.

ÁNGEL MARINA: Redundar en lo que es la relevancia en investigación en una universidad pública es tan obvio que no voy a dedicar ni un segundo. De manera muy esquemática me voy a permitir a aludir a medidas puntuales.

Primera, integración corporativa de los diferentes entes investigadores en la Universidad de Valladolid. Es algo imprescindible. Poner en conocimiento de la comunidad científica de esta casa un portal de producción científica que dé posibilidades a trasladar a la sociedad todo aquello que se está haciendo y que se hace en muchos casos muy bien.

Reforzar la incorporación de doctorandos a proyectos de investigación en curso. Retención y reintegración en la medida de lo posible de investigadores en programas de alta competitividad. Reducción y simplificación de todo el bagaje administrativo burocrático que implica el desarrollo de proyectos de investigación. Para ello considero absolutamente imprescindible que los grupos o quien pretenda llevar a cabo este tipo de actuaciones cuenten de verdad con un apoyo administrativo en la elaboración y seguimiento de los proyectos de investigación. Hoy en día más que nada quien propugna o quien pretende llevar a cabo este tipo de actuaciones dedica gran parte de su tiempo precisamente a estas tareas burocráticas. Esto debe sacarse del ámbito de actuación de estos investigadores y que dediquen toda su atención y tiempo a lo que realmente es su misión, que es investigar, y no cumplimentar documentos tras documentos.

AGUSTÍN GARCÍA MATILLA: Veníamos de una visión muy pobre y hay que valorar y reconocer que en el vicerrectorado de investigación se han abordado proyectos e iniciativas interesantes y se ha invertido en ese fuerzo todo lo que ha permitido gastar el vicerrectorado de Economía.

El problema es que se realizan acciones imprescindibles cuando está acabando el periodo de este rectorado.

Las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales están necesitando ser apoyadas en su labor de investigación en lo que significa una potenciación, dadas las dificultades que encuentran. Esto no tiene que ser visto como competencia desleal las áreas de Ciencias a las que también vamos a apoyar dando más visibilidad a los excelentes investigadores con los que contamos. Simplemente es algo objetivado y objetivable este apoyo necesario para las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades.

Hay muchas menos revistas y sin posibilidades de publicar en estas áreas. Esto dificulta la promoción de posgrados de facultades como Derecho, Económicas, Comercio o en las titulaciones de Comunicación, ADE, Relaciones Laborales, de Filosofía e incluso de Educación. Por poner un ejemplo profesores y profesoras de Economía en las distintas subáreas se encuentran con el drama de que en esta gran área de conocimiento los sexenios se obtienen muy difícilmente y hay un nivel de exigencia equiparable a las áreas de Ciencias. Estos profesores no pueden competir si están prestando además servicios importantes en la UVA. No sabemos reconocer esos esfuerzos ímprobos que tienen que realizar.

Hace unos días se han convocado ayudas predoctorales para viajes y congresos. Los doctorandos solo podrán ir de estancia en el último trimestre del año. La resolución será en junio o julio y las estancias en septiembre y diciembre. Esto es una limitación.

Prisma parece haber muerto, no se ha llegado a aplicar y los investigadores sufren el tener que ir metiendo lentamente sus datos. ¿Cuantas diferentes aplicaciones se han utilizado? No tenemos una política de institutos. Según el consejero probablemente va a haber financiación para unos pocos institutos en el futuro. No existe un plan para centrar y centralizar servicios. Las sedes tienen que estar en los lugares donde se reclamen esos servicios.

No tenemos que olvidarnos la transferencia. La decisión de integrar el tema de innovación en la Funge que se ha realizado recientemente se debería haber hecho hace año y medio.