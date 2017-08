«Los turistas que sobran en Barcelona nos los pueden mandar a Valladolid» Óscar Puente, durante una entrevista anterior. / Mariscal El portavoz de la Ejecutiva del PSOE pide no culpar al Gobierno de España de los ataques al turismo registrados en algunas comunidades Sábado, 12 agosto 2017, 13:16

Óscar Puente ha pedido no culpar al Gobierno de España por la serie de ataques al turismo registradas en algunas comunidades autónomas, dado que cuentan con fuerzas de seguridad propias, y ha atribuido los ataques a grupos marginales que han dado «rienda suelta» a sus «pulsiones radicales».

En una entrevista con Europa Press, Puente, portavoz de la Ejecutiva del PSOE y alcalde de Valladolid, ha limitado la acción de actos vandálicos y ha pedido no mezclar los problemas ocasionados por el turismo con los ataques. «No se puede abrir el debate porque unos señores pinchen ruedas de un autobús turístico», señala el portavoz de la Ejecutiva socialista. «Si tiene que haber debate será porque suponga un problema, no porque unos cuantos den rienda suelta a sus pulsiones radicales, perjudicando a turistas o parando autobuses en la vía pública», ha declarado Puente.

«Hay que separar ambas cosas», ha reiterado, asegurando que «una sociedad sana» debe separar el debate social de acciones violentas que no se deben consentir «bajo ningún concepto».

Puente ha tirado de ironía sobre el rechazo que se ha producido en Barcelona con la afluencia masiva de turismo, asegurando que la ciudad que gobierna, Valladolid, atendería «divinamente» el flujo de turistas. «Los que sobran en Barcelona nos los podían mandar», ha señalado.

Asimismo, ha pedido no generalizar el problema «circunscrito a una zona que recibe muchos turistas» como es la capital catalana, cuando «en el 90% de los casos» esta actividad no genera conflictos. «Salvo en Barcelona esto no se produce en otros sitios. He estado hace poco en la zona de las Rías Baixas y no se produce, ni en Andalucía», ha ejemplificado el regidor vallisoletano.

Garantizar la seguridad de los turistas

Puente entiende que no se debe culpar de esta crisis al Gobierno de España. «No podemos olvidar que entre otras cosas, estas comunidades tienen delegada la parte de la seguridad. Euskadi y Cataluña tienen policía propia, en esto tienen competencia y deben garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de los turistas», ha argumentado el alcalde de Valladolid.

A su juicio, asuntos como el turismo o la sanidad han sido «descuidados» por la Generalitat ya que se ha centrado en la independencia y el referéndum del próximo 1 de octubre. «La CUP, aparte de hacer estas cosas en la calle, tiene una posición de fuerza en Cataluña porque los independentistas más moderados han decido apoyarse» en ella para gobernar, ha dicho.

Y ha llamado a «equilibrar las cosas en algunos sitios», donde el turismo haya causado perjuicio en el bienestar de la ciudadanía. «Cuando un sector pierde equilibrio, por lo alto o por lo bajo, hay que introducir elementos de equilibrio», ha apuntado.