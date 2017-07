Los turistas califican con un notable alto a la capital Presentación del balance de turismo. / EL NORTE El turismo mantiene su ascenso en Valladolid durante el primer semestre de 2017 EL NORTE Valladolid Miércoles, 26 julio 2017, 13:06

La concejala de Cultura y Turismo, Ana María Redondo, ha valorado hoy los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística respecto del comportamiento del sector turístico de la ciudad a lo largo de los primeros seis meses de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016, así como de los datos facilitados por el Observatorio Cultural y Turístico de la Ciudad de Valladolid.

Unas cifras que muestran como «la ciudad ha mantenido un comportamiento sostenido de crecimiento turístico, por encima de la media nacional, regional y provincial, con un notable aumento tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones», indicó Redondo. Mientras que la media nacional ha tenido, en número de viajeros, un crecimiento del 4,84%, y, en número de pernoctaciones, del 4,45, en la ciudad de Valladolid se ha incrementado, en el primero de los casos, un 8,23, pasando de 189.122 a 204.682 viajeros, y, en el segundo, un 7,74, de 327.227 a 352.556.

En cuanto a la comparativa con Castilla y León, los datos son muy significativos respecto de los viajeros españoles, que en la ciudad de Valladolid suponen un 83,98% -en Castilla y León, un 77,03-, y de pernoctaciones de residentes de nuestro país, en Valladolid alcanzan casi el 83% (exactamente, un 82,99%), y en Castilla y León llegan al 78,78.

Por lo que respecta a la provincia, los datos de este primer semestre en cuanto al número de viajeros son 333.478, mientras que el número de pernoctaciones se concreta en 562.879, en cifras globales. Esto supone un incremento de viajeros del 5,4% y del 6,13 en relación a las pernoctaciones.

Tipo de visitantes

Los datos del INE arrojan además información sobre los viajeros, que son las personas que realizan, al menos, una pernoctación en un alojamiento reglado (hoteles, hostales, etc.). Sin embargo, en cuanto a visitantes se refiere, también es necesario tener en cuenta a los excursionistas - que son los visitantes que pasan el día en la ciudad pero no pasan la noche en la misma - así como a aquellos turistas que pernoctan en alojamientos no reglados, tales como casas de amigos y familiares.

Tomando como fuente las encuestas realizadas por el Observatorio Cultural y Turístico de la Ciudad de Valladolid, de las personas que en el primer semestre de 2017 han visitado la ciudad, el 50,14 ha pernoctado en alojamientos reglados, el 33,33 ha pasado el día en Valladolid, y el 16,52 restante ha estado durante varios días visitando la ciudad, y estando en casa de amigos y familiares.

Perfiles

Madrid y la propia Comunidad de Castilla y León -con un 29,27 y un 13,70% respectivamente- son el origen de la mayor parte de los turistas que visitan la ciudad, seguidos por los procedentes de Andalucía, País Vasco y Cataluña.

Los visitantes califican con un notable alto (8,24) a la capital, con valoraciones entre 7,31 y 8,62 –en una escala del 0 al 10-, destacando la seguridad ciudadana de la ciudad, la excelente conservación de sus monumentos, el cuidado del entorno de la ciudad, así como la variedad y calidad de su oferta de ocio. También es destacable la valoración dada a la atención y amabilidad de los vallisoletanos y el cuidado de los espacios verdes. De los 11 parámetros recogidos en la siguiente tabla, 9 están superan el notable alto en su valoración.

La práctica totalidad de los visitantes (61,03%) ha indicado su decidida intención de volver a Valladolid.

El perfil del turista que visita la ciudad de Valladolid es el de una persona de entre 35 y 54 años, con estudios universitarios -66,62%-, con porcentajes muy parejos en cuanto al número de mujeres y de hombres que se acercan hasta la capital del Pisuerga para poder disfrutar de su tiempo de ocio.

Atendiendo al primer semestre del año y sumando el número de consultas presenciales, telefónicas o por correo realizadas a los usuarios o turistas en los distintos puntos de información instalados en la ciudad, fijos, como la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos y el punto de información turística de Fuente Dorada, o temporales como los atendidos en diferentes plazas y calles del centro de Valladolid durante la celebración de la Semana Santa, se ha contabilizado una subida, respecto de 2016, de 6.852 personas, pasando de 130.087 a 136.939.

De éstas, 14.982 corresponden a los participantes en el extenso programa de visitas turísticas guiadas que la Oficina de Turismo oferta a lo largo de todo el año, con especial interés en los días de Semana Santa, los meses de verano y puentes nacionales en los que se amplía esta programación.

Respecto al resto de los parámetros, se observa un incremento en las visitas a la torre de la catedral y en el número de usuarios de la tarjeta de descuentos Valladolid Card, que permite el acceso al bus a lo largo de todo un día cuantas veces se desee, así como la entrada a los más interesantes espacios museísticos de Valladolid. Por último, los usuarios del bus turístico han subido de forma considerable en un 32,63 por ciento.

Además, la concejala hizo hincapié en que «Valladolid es una ciudad que ha dejado una importante huella en la Historia de España siendo cuna de reyes y artistas, con una amplia oferta de museos, en los que prima la calidad de las obras, así como las recoletas casas-museo teniendo especial relevancia, en 2017, la Casa Museo de Zorrilla, al celebrarse el Bicentenario del nacimiento de este gran poeta romántico».

Asimismo, el desarrollo del enoturismo y de toda una cultura alrededor del vino, la gastronomía, el comercio, los parques y jardines, la amplia oferta de visitas turísticas guiadas que ofrece la Oficina de Turismo, y recursos como la visita a la torre de la catedral, o el bus turístico, convierten a Valladolid en un destino deseado y deseable, hasta el punto de ser el ocio y turismo, la principal razón que motiva el viaje del 66,96 por ciento de los turistas que recorren la ciudad.

En la primera mitad del año 2017, en Valladolid se han realizado congresos y reuniones de gran repercusión e interés, a nivel nacional e internacional, tales como la Concentración Motorista Invernal Internacional Pingüinos, la III Conferencia Estatal de la Cultura, el Concurso Mundial de Bruselas, y el XIV Congreso Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia.

No solo los organizadores eligen Valladolid para celebrarlos, sino que los asistentes a los mismos han indicado que entre los principales motivos para acudir a los citados congresos se encuentra, expresamente, su realización en la ciudad de Valladolid – con una nota de 9,47 en una escala de 0 a 10.

Respecto al panorama internacional, Valladolid sigue en la línea de potenciar su proyección internacional durante el 2017. Esto se puede ver reflejado en la celebración de congresos y eventos de índole internacional, así como en el turismo idiomático. Con respecto a este último, cabe destacar que personas de los cinco continentes han estado estudiando español en la ciudad. Su estancia y experiencia ha sido muy satisfactoria, puesto que de forma global lo han valorado con un 8,62 – en una escala de 0 a 10.

Entre las razones que les han llevado a elegir Valladolid como destino para iniciarse o ampliar su conocimiento y competencias lingüísticas, el 32,23 por ciento ha indicado como motivo principal que personas que ellos conocen -ya sean amigos, familiares o profesores en su país de procedencia- se lo han recomendado. También se han señalado aspectos específicos y característicos de Valladolid, que su español es claro y puro -20,46%- y su carácter histórico y cultural -11,76-.

Dentro de otros aspectos considerados se han mencionado el conocimiento previo de Valladolid por diferentes razones -como eventos culturales celebrados en la ciudad o motivos personales, tener pareja o familia que residen en la ciudad-