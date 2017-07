TSJCyL desestima el recurso de la Fiscalía por viaje a Japón de Centeno Alfonso Centeno el día que acudió a declarar ante el tribunal. / Ricardo Ordóñez El tribunal ratifica el archivo de la investigación EL NORTE Valladolid Viernes, 28 julio 2017, 16:36

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado el archivo de la investigación abierta por la supuesta comisión de un delito de cohecho contra el procurador del PP y alcalde de Olmedo (Valladolid), Alfonso Centeno, desestimando el recurso interpuesto por la Fiscalía.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCYL desestima en el auto, facilitado a los medios de comunicación por el alto tribunal, el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el sobreseimiento y argumenta que la averiguación de si el viaje a Japón que realizó el político popular lo pagó de su bolsillo o lo hizo una empresa ha "devenido superflua", principalmente por que los supuestos delitos de cohecho que eso pudiera suponer "están prescritos".

La fiscalía pedía seguir investigando para "acreditar" con "mayor rigor que la simple aportación por el investigado de los documentos y resguardos presentados -del viaje- con ocasión de su comparecencia ante el Instructor", mediante la sola acreditación de los que supuestamente los emitieron.

La sala considera, además, que al no relacionarse el pago con ninguna decisión concreta "justa o injusta, delictiva o no" adoptada por Centeno, "no cabe apreciar indicios de prevaricación ni de ningún otro delito no prescrito".

Además, el Alto Tribunal arguye que plantear la acreditación de los documentos mercantiles presentados por Centeno "supone en cierta medida una vulneración indirecta de su presunción de inocencia", ya que "no sería sino pedirle que pruebe que no le han pagado el viaje, invirtiendo la carga de la prueba".

"Poner en duda los documentos presentados por el investigado es obligarle a dar descargo de una imputación infundada", asevera la sala del TSJCYL, que recuerda que eso "incide en su derecho a la presunción de inocencia" y explica que la falta de coincidencia en las cuentas bancarias consignada en la documentación se debe a la fusión de Caja España, que lo era hasta 2010, con Caja Duero para dar Caja España-Duero.

Contra el auto cabe "recurso de apelación ante la sala en cinco días", según concluye el Alto Tribunal.