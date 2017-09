El Tribunal Superior de Justicia considera probado que Centeno pagó su viaje a Japón Alfonso Centeno muestra el proyecto Meseta Ski / Fran Jiménez El Tribunal desestima el recurso de apelación de la Fiscalía y archiva la causa EL NORTE Viernes, 22 septiembre 2017, 12:50

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra el sobreseimiento de las actuaciones contra el procurador del PP y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, al considerar demostrado que el viaje a Japón por el que se le investigaba fue pagado por él y no por Isolux-Corsán. El 10 de julio se acordó el sobreseimiento de las diligencias previas al considera que los hechos investigados no son constitutivos de delito al haberse demostrado que el viaje a Japón no lo pagó Isolux-Corsan sino que lo hizo el propio Centeno, pero el 21 de julio la Fiscalía presentó un recurso de apelación, que fue desestimado dos semanas después. La Fiscalía presentó entonces alegaciones.

La sala del TSJ confirma el archivo de las actuaciones contra Alfonso Centeno al estimar que el viaje a Japón «lo sufragó a su costa» al presentar un talón en el que se expresan el objeto del viaje y la cuantía del mismo, 11. 127 euros.