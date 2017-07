El tráfico se restringe a 30 km/h en el centro de Valladolid Restricciones de velocidad hoy en el centro de la ciudad. / J. S. Se ha activado la Situación 2 de Aviso previsto en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano EL NORTE VALLADOLID Martes, 18 julio 2017, 14:43

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la situación 2 de aviso del Plan de Acción contra la contaminación atmosférica en la ciudad, lo que supone restringir hoy miércoles la velocidad a 30 kilómetros por hora en el casco histórico, así como en otras vías contenidas en el Plan, y los aparcamientos disuasorios urbanos serán gratuitos.

Tal y como se informó el viernes pasado, los niveles de ozono en Valladolid han subido estos días, de acuerdo con los datos de las tres estaciones municipales, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press en el que se apunta que este martes está previsto llegar a un valor de 120 microgramos por metro cúbico de valor octohorario. Es decir, sería el tercer día consecutivo de superación de 120 microgramos por metro cúbico, según informa Europa Press.

Se trata de niveles que, tal como apunta el Ayuntamiento, suponen un riesgo importante para la salud, según los estándares de la Organización Municipal de la Salud y las directivas de la Unión Europea, por lo que se ha decidido activar la Situación 2 de Aviso previsto en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

De este modo, se reitera la recomendación de evitar esfuerzos en las horas centrales del día, muy particularmente a la población infantil y anciana y a las personas con dificultades respiratorias.

Uno de los aparcamientos disuasorios gratuitos hoy en Valladolid. / J. S.

El Ayuntamiento opta así por restringir el límite de velocidad a 30 kilómetros hora en todas las calles del casco histórico y otras vías.

La concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, ha explicado que "hace unas semanas la previsión era la contraria debido a las altas temperaturas y la improbabilidad de mejoría", pero ha considerado "esencial", no obstante, que la limitación de velocidad "sea efectiva y se respete", para evitar acudir a cortes de tráfico.

La aplicación de la gratuidad en los aparcamientos disuasorios urbanos será mediante la programación de los parquímetros y mostrando la información en sus pantallas o mediante información complementaria en cualquier otro tipo de soporte.

En el caso de usuarios que utilicen como forma de pago la aplicación Telpark y dado que la modificación del software no se puede llevar a cabo en tan corto espacio de tiempo, deberán ser éstos los que tomen la decisión de realizar el pago o no, en el caso de que la gratuidad afecte a una parte del período contratado.

El Ayuntamiento recomienda, no obstante, que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no siga subiendo y haya que realizar más restricciones. Por todo ello, se anima a compartir vehículo, usar el transporte público y la bicicleta o desplazarse a pie. La edil ha agradecido "de antemano", la "colaboración y compresión ciudadana".