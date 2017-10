Tordesillas espera a 30.000 visitantes en su mercado medieval

El mercado medieval ha rendido hoy homenaje a los 24 artesanos que desde el primer año de la iniciativa han acudido al municipio tordesillano. La Asociación de Empresarios, organizadora del evento, ha querido destacar en la inauguración del mercado la fidelidad de estos profesionales que trabajan con sus manos para sacar adelante productos como el queso, el cuero, el chocolate o el calzado. José Luis Sainz, presidente del colectivo empresarial, ha explicado que han querido en el 24 aniversario de esta actividad ensalzar el papel de la artesanía y de los artesanos que han repetido año tras año. «Muchos ya son mayores y solo vienen a Tordesillas, y para nosotros este detalle es muy importante, y se lo hemos agradecido», detalló Sainz. Por ello, los artesanos han subido al escenario junto a los responsables de la organización y allí han recibido un cálido aplauso del pueblo tordesillano.

Fotos Mercado medieval en Tordesillas

Entre ellos, el tornero de madera tordesillano, Jesús Restituto Martín, que ahora ya jubilado con 73 años ha recordado que acude al mercado desde el primer año. Restituto ha evocado cómo se agolpaba la gente delante de su puesto para verle realizar con su torno de ballesta artesanal desde sillas tradicionales castellanas, asientos de anea, bolillos de encaje y juguetes. Productos con los que ha podido salir adelante, aunque reconoce que es muy difícil vivir de cualquier artesanía. Y más ahora, incide, porque tiene que luchar contra «las nuevas tecnologías, que producen de forma más rápida y con un coste inferior». «Cuando te dedicas a la artesanía es complicado repercutir la hora de trabajo en el producto», admitió. Del mercado, destaca los buenos años que le ha aportado. Motivo que hace que todos los años lo visite, y en esta edición con mayor razón tras recibir el sentido homenaje de la organización.

Con la misma ilusión que los artesanos acuden al mercado, la Asociación de Empresarios y el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) han organizado un año más este evento, referente en Castilla y León tanto por el número de visitas como por la variedad de productos que se pueden encontrar. Sainz ha explicado que siempre se ha cuidado mucho que no se repitan los oficios y que tengan espacio suficiente, porque lo que se busca es la calidad y no la cantidad en todo el recorrido. «Siempre solemos contar con 150 puestos y no queremos que crezca porque pretendemos que sea atractivo para los visitantes», detalló. Un mercado que además, ha resaltado, es único por el entorno histórico en el que se celebra y es el protagonista este fin de semana en la provincia. «El mercado es la fiesta, no se realiza como complemento a otras actividades», defendió.

Consolidación

La consolidación del mercado de Tordesillas supondrá en esta edición el reclamo para cerca de 30.000 turistas. El alcalde, José Antonio González Poncela, sostiene que esta actividad es muy importante para el sector del comercio tordesillano, que ya sabe que en el último trimestre del año hay una inyección para su economía. González Poncela asegura que el fin de semana el municipio disfruta de un «ambiente fantástico» en el que se realza el conjunto histórico y la labor de la artesanía. También ha valorado el papel fundamental de la organización que estos 24 años han hecho del mercado de Tordesillas un referente. «Fuimos pioneros, porque es el primer mercado de estas características», ha enfatizado el primer edil, quien ha recordado que su origen fue con motivo de la celebración del V Centenario del Tratado.

Hoy la apertura del mercado será igual que ayer, a las 11:00 horas. De 11:00 a 14:00 horas, la calle Santa María y el Corro de la Iglesia acogerán actividades para los peques mientras que a las 12:30 habrá una nueva edición del taller artesanal de pan. A las 13:00 horas, desfile y bailes medievales del Foraño a la Plaza Mayor de la mano del grupo ‘Palenque’ y danza infantil Juana I, y de 13:30 a 14:30, juegos populares y pintacaras con ‘Estarivel’. La visita de la Reina Juana I será a las 13:30 horas. Por la tarde, ‘Estarivel’ repetirá de 17:00 a 18:00 horas. A las 17:30, la Plaza Mayor volverá a albergar el pase de esclavos mientras que como novedad a las 18:30 horas se entregará el premio I Concurso Pintura Infantil Juana I de Castilla. La jornada concluirá con el rincón infantil y la mojiganga del mercado con trovadores, zancudos, malabaristas, rodadores, saltimbanquis y equilibristas hasta las 20:30 horas.