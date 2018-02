Roi, Thalía, Mireya y Marina desvelan qué canción les abrió las puertas de Operación Triunfo 02:02 Marina, Thalía, Roi y Mireya, concursantes de Operación Triunfo, durante su visita a Valladolid. / ALBERTO MINGUEZA Los participantes en el concurso televisivo partipan en una multitudinaria firma de discos en Valladolid VÍCTOR VELA VALLADOLID Sábado, 3 febrero 2018, 20:55

Para algunos, como Roi o Mireya, es su primera vez en Valladolid. Una visita relámpago que comenzó el viernes por la noche (recién llegados de la firma de Salamanca), sin que hubiera recorrido turístico por la ciudad. "La verdad es que llegamos muy tarde y nos quedamos en el hotel", reconoce Roi. Pero dos de ellos sí que se habían acercado con anterioridad a la capital del Pisuerga. Thalía recuerda que en el verano de 2016 participó en el concurso 'Salto a la fama', organizado por el centro comercial Rio Shopping. Marina vino con su viola a Valladolid para ofrecer un concierto con su grupo en el centro juvenil Don Bosco.

Ninguna de las dos, ni Thalía ni Marina eran capaces de pensar que apenas unos meses después volverían a Valladolid pero, esta vez, con miles de personas rendidas a sus pies. La organización cifra en cinco mil los asistentes a la firma de discosorganizada este sábado 3 de febrero en Mediamarkt. Un aluvión de fans (la mayoría adolescentes) que no dudaron en hacer cola, algunos durante horas, para conseguir una firma de los concursantes de 'Operación triunfo', concurso de televisión que ha renacido esta temporada televisiva para convertirse en líder de audiencia, también en las redes sociales.

"Creo que este concurso nos ha permitido trabajar de lo que nos gusta", explica Mireya Bravo, concursante malagueña que se presentó al casting de 'Operación triunfo' después de quedar finalista en otro concurso musical televisivo, 'Se llama copla', de Canal Sur. "Sí que tenía algo de miedo de que eso influyera en el programa y no me cogieran, por venir de otro 'talent'", explica Mireya, quien se presentó a la primera prueba para entrar en OT con 'Si estoy loca' de Malú, una canción que, dice, siempre le ha traído buena suerte.

Marina probó (y consiguió la suerte) con 'Listen', de Beyoncé, porque era la mejor opción para "mostrar en pocos segundos lo que puedo hacer con la voz". Thalía se presentó con 'We know', de Fifth Harmony. Y Roi lo decidió casi en el último momento. "Tenía pensada otra pero al final dije: 'venga esta'". Y se arrancó con 'She will be loved', de Maroon 5. "Tenías veinte segundos, lo que pasa es que luego te piden que cantes otra canción, y luego otra y otra", explican. "Cuando veía que no me cogían y que tenía que cantar pensé: 'Adiós, ya no paso'", dice Roi, quien, a la larga, se ha convertido en uno de los concursantes más carismáticos del concurso y el segundo, detrás de Aitana, con más seguimiento en redes sociales.

-¿Y de haber llegado a la final? ¿Qué canción os habriá gustado cantar?

-Marina: 'At last', de Etta James.

-Thalía: 'Adagio', de Lara Fabian.

-Roi: Yo no lo sé, porque todas las que me gustaban ya me las gasté por el camino, cuando estuve nominado. De todos modos, yo prefería que me pusieran el reto de que me mandaran la canción.

-Mireya: A mí también me gustaba trabajar sobre una canción que ellos me ponían.

-Los cuatro habéis sido damnificados por la maldición Mónica Naranjo.

-Mireya: No había oído eso en mi vida.

-Entre los dos nominados, Mónica Naranjo siempre aplaudió más al que se iba. Incluso se ponía de pie. Pasó con Thalía, con Marina, con Mireya, con Roi, con Nerea, Agoney...

-Mireya: ¡Es verdad! ¡Y nunca me había fijado!

-Roi: Bueno, pero también estaba la maldición de Cepeda... que echó a unos cuantos.

Una vez concluido el concurso, y tan solo a unas horas de que se desvele el ganador de la final, los cuatro participantes que han visitado Valladolid reconocen que el trabajo viene a partir de ahora. "'Operación triunfo' nos ha ayudado a cumplir un sueño y a trabajar de lo que nos gusta", aseguran. Y eso que no siempre ha sido fácil. "En mi caso siempre he contado con todo el apoyo de mi familia", reconoce Mireya. "Yo no, al principio no les hacía mucha gracia. Empecé con 17 años con la orquesta y es un mundo que no tiene buena fama y la familia se preocupa un poco. Pero luego se acabaron adaptando", explica Roi.

"Al final todos queremos lo mismo, trabajar de la música, y 'Operación triunfo' es un concurso que aporta muchísimas cosas", dice Marina. "A mí es un formato que me encanta, y cuando me enteré de que volvía, no tuve duda en presentarme", admite Roi.

