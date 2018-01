'El Terre', a los padres del joven al que acuchilló: «Que Dios me perdone por lo que he hecho» Miguel Angel 'Terre', de 41 años, detenido por asesinar a cuchilladas a un joven en Medina del Campo. / Fran Jiménez El acusado de la muerte de un hombre en Medina del Campo remite al juzgado una carta en la que pide perdón a los padres de su víctima EL NORTE Valladolid Lunes, 15 enero 2018, 20:11

El hombre que permanece preso acusado de la muerte del joven José Manuel Gutiérrez, compañero sentimental de su esposa al que acuchilló mortalmente el pasado 27 de diciembre de 2017 en el domicilio de los padres del investigado en Medina del Campo, ha remitido una carta al Juzgado de Instrucción número 1 de la Villa de la Ferias en la que solicita el perdón de los progenitores de la víctima.

La misiva de dos páginas escrita de puño y letra por Miguel Ángel L., G., vocalista del grupo de música heavy 'Kain', más conocido por 'El Terre', será enviada a lo largo de esta tarde por el sistema lexnet al referido juzgado con el fin de trasladar su pesar a los padres del fallecido y mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido.

«Me dirijo a ustedes con el mayor respeto del mundo», son las primeras palabras de 'El Terre' con las que, tal y como advierte, le resulta muy difícil expresar lo que siente por el gran daño ocasionado y el vacío dejado en sus vidas.

«Yo también soy padre y no puedo imaginarme el dolor que sienten en estos momentos. Lamento muchísimo el fallecimiento de su hijo, jamás imaginé algo así. Estoy muy arrepentido de lo que he hecho, no sé por qué reaccioné así, estaba pasando por una crisis matrimonial y problemas psicológicos y ha pagado las consecuencias la persona que menos culpa tenía», apunta el confeso autor del crimen, quien también asegura que no conocía al fallecido y que no le había visto jamás hasta el día de autos.

De hecho, 'El Terre' explica en su carta que le conoció veinte minutos antes de que sucediera todo. «Nunca en mi vida había hecho daño a nadie y no era mi intención hacer daño a su hijo. Si por mi fuera, ahora mismo daría mi vida por que volviera a estar junto a ustedes de nuevo», añade en la carta escrita en prisión con fecha de 12 de enero de este año y a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

Ante ello, Miguel Ángel López Galván reitera su petición de perdón a los padres del joven a quien acuchilló y quien había iniciado una relación de escasos dos meses con su esposa. «Estaría hasta el fin de los tiempos pidiéndoles perdón por todo esto. Lamentablemente, no puedo cambiar el pasado, y sé que ustedes no me perdonarán nunca por lo que he hecho», reconoce 'El Terre'.

En cualquiera de los casos, el detenido justifica el envío de la carta en la necesidad de mostrarles sus arrepentimiento y darles su más sentido pésame, ya que, como así añade, se pone en su lugar antes de dirigirles las últimas líneas: «Solo puedo decir que lo siento, lo siento desde lo más profundo de mi corazón. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Les acompaño en el sentimiento».