Tensión en La Rubia por el traslado de la sede vecinal Sede, hasta ahora, de la asociación vecinal Nuestra Señora del Rosario, en el Paseo de Zorrilla. / RODRIGO JIMÉNEZ La asociación de residentes protesta por su mudanza a un nuevo local que el Consistorio tiene listo desde marzo V. V. VALLADOLID Sábado, 2 junio 2018, 13:05

La tensión se instaló este viernes por la mañana en el número 137 del Paseo de Zorrilla, a las puertas de un local que durante los últimos 21 años ha ocupado la asociación vecinal Nuestra Señora del Rosario, que agrupa a los residentes de La Rubia.Técnicos municipales se acercaron hasta allí para recordar a los integrantes del colectivo vecinal que el alquiler del local (que sufraga el Ayuntamiento) ya había vencido y que, por lo tanto, debían entregar las llaves, algo a lo que, en un primer momento, se negó el portavoz del colectivo, Carlos Vallelado, al defender que en el interior todavía había enseres y muebles, que no se habían podido retirar «por la premura en el aviso».

Los integrantes de la asociación se negaron además a acceder al local «para que no nos acusen de okupas». «Nos quieren desahuciar de la que ha sido nuestra sede desde hace más de veinte años», dijo el portavoz vecinal, molesto porque la actividad de la asociación se tenga que trasladar a unas nuevas instalaciones en la calle La Legión, a un local «de 80 metros cuadrados útiles» que Vallelado calificó como «una ratonera que no cumple los requisitos necesarios para poder desarrollar las actividades de la asociación». La mudanza se produce después de que el Ayuntamiento tuviera que adaptar a la normativa de accesibilidad todos los locales de las entidades vecinales.

En enero de 2017, ya se informó a los colectivos de que había que buscar soluciones y que podían optar por nuevos locales o acometer obras de adaptación en sus sedes actuales. En una reunión en la federación Conde Ansúrez, la asociación de La Rubia se mostró partidaria de cambiar de sede, ya que las instalaciones del Paseo de Zorrilla están repartidas en dos plantas y carecen de baño para discapacitados. Con esta petición vecinal de traslado, el Ayuntamiento abrió un proceso abierto de contratación al que se presentaron varias ofertas, «entre las que no se encontraba el local que hasta ahora había ocupado la asociación de La Rubia», explica el concejal de ParticipaciónCiudadana, Alberto Bustos.

Después de analizar las propuestas presentadas, el concurso resolvió el alquiler de un nuevo local en la calle La Legión, que el Ayuntamiento adaptó «y que está a disposición de la asociación de vecinos de La Rubia desde el pasado mes de marzo, por lo que han tenido tiempo suficiente para trasladarse». Son 122 metros cuadrados por los que se desmbolsarán 8.400 euros anuales. El 22 de mayo, el Ayuntamiento envió un correo electrónico recordando al colectivo vecinal que tenían hasta finales de ese mes de plazo para completar la mudanza, algo que no han hecho. «Dijeron que se querían marchar y cuando, después de un proceso de licitación abierto, se elige el nuevo local, dicen que no les gusta y que se quieren quedar con el que tenían, que ni siquiera se presentó al proceso de adjudicación. La administración no puede dar marcha atrás en un caso así», sostiene Bustos.

El Ayuntamiento mantiene abierta la búsqueda de sedes para las asociaciones Calderón de La Barca y El Refugio, que también han tenido que cambiar de ubicación (24 en la ciudad, la mayoría ya completados). «En esos dos casos, no hemos hallado en la zona locales que cumplan la normativa de accesibilidad», dice Bustos, quien añade que en breve se resolverá además la situación de Puente Jardín con un local municipal.