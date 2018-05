Tecnicalor, todo lo necesario para la jardinería y el riego

Diferentes modelos de cortacésped, en Tecnicalor. / El Norte Esta empresa siempre se distingue por vender productos de marcas de calidad contrastada al mejor precio EL NORTE Miércoles, 9 mayo 2018, 09:43

Ha llegado el momento de poner a punto el jardín. Hasta ahora, con este largo invierno ha sido imposible conceder los cuidados necesarios a ese terreno donde podrá hacer vida durante lo que resta de primavera y ante la llegada inminente del verano. ¿No sabe por dónde empezar? En Tecnicalor pueden ayudarle.

Esta empresa vallisoletana tiene lo que necesita para su jardín, desde cortacésped, desbrozadoras, cortasetos, hidrolimpiadoras, hasta el material de riego para todo tipo de instalaciones y mantenimientos, tanto de cara al particular, como para profesionales.

«En cortacésped, destaca el Automower, equivalente al robot aspirador Roomba en los hogares. Es completamente automático; corta el césped solo y cuando detecta que el nivel de carga de su batería disminuye vuelve a la estación de carga. El cliente no tiene que preocuparse de nada», explica Ricardo Zan Frutos, gerente de Tecnicalor. Aunque el cortacésped que más se sigue demandando «es el de mano (con o sin tracción), eléctrico, de batería o de gasolina, también disponemos de tractores, riders... Cada vez vendemos más máquinas de batería porque no hacen prácticamente ruido, sus potencias son equiparables a las de gasolina, son más ecológicas -sin humos- y su mantenimiento es muy bajo porque no llevan ni filtros de aire ni aceites. ¿Cuál debe elegir el cliente? Nosotros siempre les preguntamos cuáles son sus necesidades y, sobre todo, cuál es la superficie a cortar», apunta Enrique Toquero, encargado de la tienda que Tecnicalor tiene en la Avenida de El Norte de Castilla,13, en el Polígono de Argales.

El personal técnico especializado que trabaja en Tecnicalor realiza la misma pregunta a todas aquellas personas que se interesen por instalar un sistema de riego o por mantener el que tienen: ¿cuál es la superficie a regar? «Les pedimos un plano y les solicitamos información sobre la presión de agua, dónde se encuentran las tomas... Y una vez lo estudiamos, les aconsejamos qué material de riego necesitan o, si lo deseen, realizamos toda la instalación nosotros», explica Enrique, mientras Ricardo recuerda que «ahora el cliente puede programar el sistema de riego desde el móvil, PC o tablet, vía wifi, tanto en Android como iOS. Solamente tiene que descargarse una aplicación gratuita para controlarlo todo».

Tanto en maquinaria para la jardinería como en el material para el riego, Tecnicalor se distingue por vender los productos de marcas de calidad y de confianza al mejor precio. «Siempre nos hacemos responsables de lo que vendemos, disponemos de servicio técnico propio y tenemos los recambios necesarios para que el cliente nunca tenga la máquina parada. En maquinaria de jardinería y forestal, somos distruidores y servicio técnico oficial de Husqvarna, que ha presentado una nueva gama de hidrolimpiadoras, tanto para particular como para profesional, desde 169 euros en adelante; en accesorios de jardinería para mangueras y herramientas... comercializamos Gárdena, y en riego, apostamos por Hunter y Rain Bird».

